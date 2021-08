Папа Франциск: Ваксинирането е "акт на обич"

"Да се ваксинира човек срещу COVID-19 е "акт на обич". Това заяви днес папа Франциск и призова всички вярващи да се имунизират, предаде АФП.

Още по темата Само ваксинирани ще се допускат до публичните събития на папата 20 юли 2021 19:48 56

"Благодарение на Бога и на труда, положен от мнозина, сега имаме ваксини, за да се защитим от COVID-19", каза папата във видеопослание, с което изразява подкрепата си към инициативата "От теб зависи" (It's up to you) за насърчаване на ваксинацията в САЩ и други страни от американския континент.