В Австралия също паникьосани от Covid-19... Изкупуват тоалетна хартия

Паниката от зараза с коронавирус и презапасяването не са нито български патент, нито европейски. След като редица хора решиха, че е нужно да се запасят с дълготрайни хранителни продукти в края на миналата седмица у нас, видяхме подобни гледки и в германските медии. За щастие, спиране на доставките няма и поне засега изглежда, че дори и да не сме складирали дълготрайни храни, опасност няма.

Австралия се оказва обаче пред една прелюбопитна криза. Австралийците буквално вече се бият за тоалетна хартия. Темата стана толкова популярна в страната, че хаштагър #toiletpaper беше сред най-горещите теми в Twitter в сряда.

В социалните мрежи снимки и клипове показват празните щандове в магазини в Сидни и Канбера. Макарони и тоалетна хартия - с това се запасяват австралийците.

Един местен производител се е принудил да започне 24-часово производство, за да отговори на търсенето.

"Бил съм в тази индустрия 45 години, преживях SARS и никога не съм виждал нещо такова", обяснява шефът на компанията за хартиенти продукти.

Не само WC хартията, но и носните кърпички и салфетките за ръце са сред най-търсените продукти.



Магазините отчитат, че продуктите, които де факто нямат срок на годност като хартията, се продават много. Но и стоки като ориз и брашно също са на изчерпване. Дори и прясното месо се изкупило.

Въпреки че несъмнено са доволни от големите обороти, търговците признават, че хората трябва да подхождат по-внимателно и отговорно.

Вирусолог от Университетът в Куинсленд Иън Маккей призовава хората да не изкупуват храна, която няма да консумират. Според него е разумно да имаме лекарства и дълготрайна храна, но не и за по-дълъг период от 2 седмици.

So Grocery shopping is now absolutely hilarious as I watch people panic buy. Me and the staff had a good giggle at the toilet roll section for example. I do worry about the people who don’t have the income to stock on the essentials though. #toiletpapergate pic.twitter.com/aX5NaHrItq