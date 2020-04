99-годишен ветеран събра $6 млн дарения срещу COVID-19

Капитан Том Муур ще навърши 100 години на 30 април. Той е британски ветеран от Втората световна война, а днес влиза в една от най-рисковите групи, която COVID-19 засяга. Под изолация, в дома си в Йоркшир, капитан Муур обаче не бездейства. За няколко дни, той успява да събере за здравната система на Великобритания близо 5 милиона паунда, обикаляйки градината си.

Първоначално целта чу била да събере със 100 обиколки 1000 паунда за всички медици, здравни работници и доброволци към NHS, като прави по 10 обиколки на двора си всеки ден до рождения си ден на 30 април. Сумата била събрана в първите 24 часа, а даренията продължили да прииждат. За това ветеранът планира да приключи своите 100 обиколки още в четвъртък.

Преди да се присъедини към британската армия през Втората световна война, капитан Том бил инжинер. След края й той станал директор на фабрика за производство на бетон. По думите на дъщеря му, Хана Инграм-Муур, баща й тренира всеки ден заради скорошна операция на тазобедрената става, а тя му предложила да продължи да го прави, но с благотворителна цел.

За да привлече повече дарители, 16-годишният й син Бенджи създал акаунт в Twitter, който вече има 53 хил. последователи.

"Създадохме акаунта на 8 април и му обяснихме къде са последователите. Сега той чете Twitter всеки ден", казва Хана пред CNN. Тя е изумена от добрината на британското общество и тяхната щедрост, тъй като даренията "буквално ги заляли".

Капитан Муур живее с дъщеря си, зет си и двамата си внуци от 2006 г., когато съпругата му почива. Но въпреки това, той е напълно самостоятелен. Най-много обича сам да приготвя храната си.

"Той има страхотно чувство за хумор, позитивен е и е стабилен като скала. Винаги е вярвал, че утре ще е по-добър ден, а сега това е хаштагът му в Twitter", казва Хана.

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes.https://t.co/M1dkvoV3kE