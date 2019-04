"Уикилийкс": Спокойно, котката на Асандж е добре

"Можем да потвърдим, че котаракът се намира в безопасност. Асандж помоли своите адвокати да я спасят от заплахите в посолството (на Еквадор) в средата на октомври (2018 г.). Те ще се съберат в свободни условия“, това написаха от организацията Уикилийкс в профила си в Twitter.

За да докажат, че написаното е исина, от Уикилийкс публикуваха и видео, в което показват как Кат-стро гледа задържането на своя стопанин.

Успокоението идва след като много хора в мрежата се запитаха, какво ще се случи с популярната котка на Асандж, която бе едниственият му приятел в посолството, но и една от причините, домакините му да го изгонят.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9