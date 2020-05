Черен хумор или обидно: Украса с обесен човек в McDonald's!?

McDonald's в американския щат Масачузетс се озова в неловка ситуация заради украсата си за Хелоуин.

Управителите на заведението за бързо хранене трябваше да се извинят за евентуална нанесена обида от украсата, забелязана първо от студента Ерик Покок.

Приближавайки се към касите, той забелязал странната украса. Един от забавните стикери обаче бил доста по-зловещ от нужното.

Той изобразявал мъж, който виси от дърво, окачен на примка. За Ерик това изображение веднага светнало лампичка.

"Приятелите ми и аз бяхме напълно шокирани, че голяма верига като McDonald's би сложила такива украси. Отвратително е, безчувствено и не мога да повярвам, че някой е сметнал това за добра идея", заяви Покок пред американското предаване "Today".

.@McDonalds is apologizing after these Halloween decorations were put up in their North Andover restaurant. Customers we spoke with tonight are split about whether the image is offensive #WCVB pic.twitter.com/wnRfhmV8zP