Историята на хипопотамите на Ескобар – как от 4 станаха 80 в града

В пика на своята сила през 80-те наркобаронът Пабло Ескобар си купува 4 хипопотама, които да живеят в частната му зоогическа градина, заедно с неговите жирафи и слонове. След като е убит през 1993 година, властите прибират всички животни, без хипопотамите, тъй като е прекалено трудно те да бъдат заловени.

Оттогава насам хипопотамите често се разхождат в близкият град Дарадал. Четирите животни се размножават и вече наброяват 80. От години еколозите се притесняват, че те влияят зле на еко системата край града. Но и не само това – когато огладнеят, те често тормозят жителите на Дарадал.

Последно в социалните мрежи се появи видео и снимки на един от хипопотамите, който в търсене на късна вечеря се появява пред бензиностанция в града. В своите разходки животните навлизат и в имотите на местните жители, както и често се озовават на футболното игрище. Но, разбира се, най-любимото им място остава реката Рио Магдалена и близките край нея езера.

Ала за учените от университета в Сан Диего това е проблем, тъй като те променят качеството на водата. Хипопотамите се хранят вечер, целият ден те прекарват охлаждайки се в студената вода, а това изменя химията й и води до вреден цъфтеж на водораслите и разпространяване на червени бактерии.

Според експертите, ако популацията продължи да се увеличава толкова бързо, последиците могат да бъдат и още по-сериозни. Не само за природата, но и за хората. Досега хипопотамите не са нападали никого, но по принцип те могат да бъдат изключително агресивни.

В Африка най-много хора умират след среща с хипопотам, в сравнение с други диви животни. С нарастването на популацията им и настъпването им в населени райони опасенията нарастват сред колумбийското население.

Властите обаче изпитват затруднение да се справят с размножаването на животните. Те искат да се отнесат с тях по хуманен начин, а действия са наложителни. Последната идея, която те имат е да стерилизират хипопотамите. Но процесът е дълъг и сложен. От миналата година само една женска е стерилизирана. Учените трябва да проследят и хванат хипопотама, да го приспят и да изпълнят операцията в диви условия, а само да преминеш през дебелата и твърда кожа на животното отнема три часа.

Според експертите тези мерки няма да са достатъчно ефективни за ограничаването на популацията на хипопотамите, а еколози предупреждават, че в следващите 10 години бройката им ще достигне стотици.

Засега тези мерки са единствените, които властите могат да си позволят. А жителите на Дарадал не изглеждат много изплашени от хипопотамите. Всъщност, те често се радват на изненадващите им посещения, децата си играят в парка, където има статуи на животните, а туристите, привлечени от екзотичните животни, могат да си купят ключодържател или тениска с тях от местния сувенирен магазин.

Жителите на града вече да се научили да живеят със странните си съседи. Някои карат по-внимателно до работа, в случай, че хипопотам изскочи на пътя им. Миналата година, докато се връща с мотора си, Гавиер Кардона се удря в нещо огромно. Оказва се хипопотам. Ала животното имало същата реакция като него – да избяга, вместо да го нарани.



