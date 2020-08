Защо в цяла Европа хората пренебрегват мерките срещу COVID-19 за да ходят на партита?

По целия свят хората пренебрегват мерките, които имат за цел да ги предпазят от коронавируса. Някои просто не носят маски, а други се събират под мостове, в гори и изоставени сгради и купонясват, независимо дали има вирус или не. В САЩ, Великобритания, Франция и Германия както млади, така и стари не се съобразяват със заповедите на правителството и се събират на големи групи под прикритието на нощта за да танцуват.

Във Великобритания е забранено събирането на повече от 30 души на едно място. Но само през юли полицията в Лондон е спряла 500 незаконни партита. Обществото заклейми купонджиите като егоистични, безразсъдни и невнимателни. Но онези, които отиват на партитата, не виждат нещата точно така.

На 17 юли в Бат, Великобритания около 3000 души се събират в изоставена база на Кралските военновъздушни сили. "Беше като мини фестивал. Имаше 6 или 7 сцени, валеше дъжд, пътищата бяха потънали в кал, беше доста откачено", казва жена на име Ники, която пътува от Лондон до Бат специално за партито, пред Insider. По думите й купонът започнал в 12 вечерта и продължил чак до 4 сутринта.

"Тези партита вече се организират всеки уикенд. Доста купонясвахме през последния месец. Сега се наслаждавам на партитата повече, отколкото преди. Всичко е толкова ново, свежо, непредвидимо и много по-разнообразно ", добавя тя и признава, че е била на поне дузина такива партита от март, когато бяха наложени строги мерки за ограничение на разпространението на коронавируса.

Police could be seen congregating near a crowd of people at an illegal rave in Tottenham, north London.

More here as the Metropolitan Police commissioner criticised the illegal street parties: https://t.co/xDLoHRJt7s pic.twitter.com/PpUSbM9tc2