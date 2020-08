Защо в TikTok масово се превъплъщават в жертви на Холокоста и 9/11?

Когато 17-годишната Ейвъри заснема видеото си за TikTok, в което се превъплъщава в жертва на Холокоста, тя едва ли очаква, че вълната на възмущение заради него ще е толкова силна. Момичето от Ню Джърси използва тъмен грим и избелели дрехи, за да изиграе еврейка, която току-що е депортирана в Аушвиц. След това с поредица от жестове и физиономии, на фона на песента на Бруно Марс Locked out of Heaven, Ейвъри разиграва как умира в газовата камера със семейството си.

"Винаги съм се интересувала от историята и от Холокоста. Просто исках да направя информативно видео за TikTok. Исках да образовам хората, защото за мен е важно тези истории да бъдат разказвани. Не исках да обидя никого", казва Ейвъри пред Insider. Но видеото на 17-годишното момиче не е единствено - в TikTok бързо пламна нова мода, в която децата се превъплъщават в жертви на нацисткия геноцид, а видеата си маркират с хаштагове #Holocaust или #heaven.

Видеата предизвикаха и бурна ответна реакция, а много възмутени хора ги нарекоха "травматично порно". Оказва се обаче, че Холокоста не е единственият травмиращ епизод от историята на човечеството, което тийнейджърите пресъздават. Те влизат и в ролята на жертви на терористичния атентат от 11 септември 2001 г.

В тези клипове младежите използват за фон изображение на кулите близнаци, носят грим, който наподобява изгаряния и дори си позволяват да включват истински записи от последните обаждания на жертвите на трагедията към техните семейства.

if you thought holocaust tiktok was bad you might also hate 9/11 tiktok pic.twitter.com/Z9LKJVFxva