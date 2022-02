Пилот на самолет изписа Relax над границата с Украйна

Еърбъс, принадлежащ на националната авиокомпания на южната съседка на Украйна Молдова, изписа думата Relax (Успокой се) в небето над украинската граница, на фона на нови предупреждения за потенциална руска инвазия.



В един момент до 60 000 души проследяваха полета на Air Moldova на уебсайта flyradar24.com.

Говорител на уебсайта за проследяване на полети каза пред VICE World News, че данните са истински. "Самолетът наистина лети по този модел над Молдова", заяви представителят по имейл.

Amazing, an Air Moldova Airbus with the callsign 'RELAX' appears to be "writing" the world 'Relax' using the ADSB track. pic.twitter.com/x6dQbLXmxY