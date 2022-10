Още един заподозрян в загадката на века: Пол Доер ли е убиецът Зодиак?

Когато авторът Джарет Кобек започнал да проучва серийният убиец Зодиак за книгата си по време на пандемията, той не искал да се превърне в поредния детектив аматьор, който твърди, че най-накрая е разрешил случая, обхванал Америка от десетилетия.

Но горе-долу се случи случи точно това. Кобек се натъкнал на Пол Доер, човек от района на залива на Сан Франциско, починал през 2007 г., който според него вероятно е отговорен за убийствата и е тема на книгата му: "Как да намерим Зодиак".

"Никога не съм имал никакво намерение да напиша една от тези книги, където аз казвам: "Хей, намерих Зодиак", споделя Кобек в интервю за The Guardian.

Но за разлика от други заподозрени, чиито имена изплуваха през последните години, неговото изследване на Доер – баща и плодовит писател, който споделя забележително сходни интереси със Зодиак – набира сила.

Списание Лос Анджелис изложи откритията на Кобек в скорошна история, а SF Gate нарече Доер "най-завладяващия заподозрян убиец от Зодиак от десетилетия". Пол Хейнс, изследовател и съавтор на I’ll Be Gone in the Dark, който описва отдавна неразкрития случай на убиеца от Голдън Стейт, описва Доер като "най-добрия заподозрян в ролята на Зодиак, който някога е излизал на повърхността".

Преди повече от 50 години, откакто Зодиак тероризира общностите около района на залива, убивайки най-малко петима души и изпращайки подигравателни писма и криптограми до медиите, интересът към случая само се засилва.

Убийствата, които полицията продължава да разследва, са обект на множество документални филми, трилъра от 2007 г. "Зодиак", както и множество книги.

Дори на фона на истинския бум на престъпността, породил безброй документални филми и подкасти, Зодиак се отличава със силния интерес, който предизвиква. Неразкритият случай продължава да привлича нови теории от хора, които твърдят, че са разобличили убиеца веднъж завинаги. Хейнс посочва ролята на обширната писмена работа на Зодиак като причина за все още огромното очарованието на публиката от случая.

Той заключи, че "Зодиак е бил човек, който е създал митология около себе си и е накарал този суперзлодей от реалния свят да изглежда вдъхновен от криминална литература и комикси".

Кобек е наясно с работата си като част от лудостта около убийствата. "Това е досадно. Зодиак, като тема, е някак изтощителен", казва той. "Мисля, че всеки е преследван от факта, че всяка седмица се назовава нов заподозрян."

Но историята все пак го намери. Пътешествието на Кобек в света на Зодиак започнало, докато той проучвал една съвсем различна книга, която се надявал да напише за Калифорния през 70-те години. Идеите за проекта се променили и в крайна сметка го накарали да погледне културата на спекулациите, която характеризира голяма част от лова на Зодиак.

Авторът започнал да проучва случая на убиеца, като се вглеждал внимателно в писанията на Зодиак, отбелязвайки неговите културни препратки, които предполагат, че той е бил фен на пулп романите и комиксите. Този път в крайна сметка отвел Кобек в района на залива, където той открил писанията на Пол Доер, военноморски чиновник от Феърфийлд. Тъй като се появили повече зловещи улики за приликите между Доер и Зодиак, фокусът на книгата му се изместил.

Доер споделя нишови интереси със Зодиак, като например как да направи бомба с амониев нитрат и тор. И Доер, и Зодиак описват формулата за такъв експлозив в своите писания - инструкции, които съдържат една и съща грешка, установява Кобек.

Авторът научава, че формулата за тази техника е публикувана в бюлетин от дясна група, наречена Minutemen, организация, в която Доер е бил член и която понякога използва символ на мерник, който прилича на символ, използван от Зодиак в неговите кодове, отбеляза писателят Арън Гел в списание LA. Както Зодиак, така и Доер използвали пернати стрелки за посока в своите диаграми.

Доер е работил във военноморска корабостроителница във Валехо по време на убийствата и неговата възраст, ръст и външен вид отговарят на описанието на Зодиак. Някои от атаките са извършени в местни "свърталища за тийнейджъри", които дъщерята на Доер е посещавала, според LA Magazine. Подобно на Зодиак, Доер имал познания в криптографията, отбелязва списанието, и създава пъзел за дъщеря си всяка седмица, на които тя трябвало да отговори, за да намери скритото си възнаграждение.

Дъщерята на Доер първоначално е скептична към твърденията. Тя прочита книгата на Кобек, възнамерявайки да заведе дело срещу него. Но неговите открития, както и малтретирането в детството, което е претърпяла от баща си, я убедили, че баща й може да е отговорен за убийствата.

Въпреки че Кобек признава, че доказателствата са косвени, той ги намира за убедителни. "След известно време в проучване на този човек, не можех да видя какво друго да направя", казва той. Затова той изпраща откритията си на правоприлагащите органи и ги превръща в книга.

"Мисля, че той е доста добър в това. Не мога да обвинявам правоприлагащите органи, ако го пренебрегнат, тези момчета получават по 10 предположения на ден за това как нечий братовчед или който и да е, е Зодиак“, казва той.

Кобек така и не получава отговор полицията, но работата му е привлякла вниманието на други хора. Един от тях е Хейнс, изследователят, прекарал години в разследване на убиеца от Голдън Стейт.

В скорошна нишка в Twitter Хейнс изложи "убедителните" доказателства срещу Доер, събрани в книгата на Кобек. Хейнс казва, че силата му го е подтикнала да прокара информацията през канали, които имат директни връзки с разследващите агенции, точка, която така и не е достигнал през годините, прекарани в работа по случая убиец от Голдън Стейт.

"Чувствам, че има по-голяма вероятност Доер да е Зодиак, отколкото всеки друг публично назован заподозрян", написа той, като се имат предвид данните, представени в книгата и развити след нейното публикуване.

Определянето дали Доер всъщност е отговорен за престъпленията може да бъде толкова просто, колкото вземането на пръстовите му отпечатъци чрез военните досиета и сравняването им с тези на Зодиака, твърди Хейнс.

"Това не е неразрешим случай", категоричен е той.

Полицията в Сан Франциско не отговори на искане за коментар от страна на The Guardian.