51 години по-късно аматьори разбиха един от шифрите на убиеца Зодиак

51 години един шифър тормози не само разследващите в Сан Франциско, но и любителите на мистерии по целия свят. През 60-те години сериен убиец с прозвището Зодиак тормози града. Той убива петима души, а на полицаите, тръгнали по петите му, оставя съобщения под формата на шифри, публикувани в местния вестник. Половин век по-късно самоличността на Зодиак все още е мистерия, а шифрите, поне до преди дни, така и не бяха разчетени. Но няколко души, чието хоби е криптографията, се погрижиха за разчитането на кода.

И така, 51-години по-късно, един от шифрите на Зодиак е разбит от аматьори, а ФБР само потвърждава успеха им.

Във видеоклип, публикуван в YouTube, Дейвид Оранчак обяснява процесите, през които той и още двама негови приятели преминали, за да разбият шифъра "Z340", който се състои от 340 символа - някои от които са английски символи, а други - загадъчни знаци.

Оранчак се опитва да дешифрира кода в продължение на десетилетие и най-накрая достига до неговото значение:

"Надявам се, че се забавлявате, докато се опитвате да ме хванете. Това не бях аз в онова телевизионно шоу. Което означава точка за мен. Не се страхувам от газовата камера, защото тя ще ме изпрати към рая по-скоро, защото сега имам достатъчно роби, които да работят за мен. Другите нямат нищо, когато достигнат рая, за това се страхуват от смъртта. Аз не се страхувам, защото знам какъв ще бъде новият ми живот. Животът ми ще бъде лесен при райска смърт."

Уеб дизайнерът от Вирджиния, САЩ Дейвид Оранчак казва, че е разбил шифъра заедно с австралийския приложен математик Сам Блейк и белгиеца Ярл Ван Ейке, управител на склад и софтуерен инженер.Решаващият пробив на екипа идва, когато Блейк откроява около 650 000 различни манипулации с шифър (или ред, в който да ги чете). Оттук нататък, използвайки софтуер за разбиване на код, проектиран от Ярл Ван Ейке, мъжете достигат со три ценни улики, които според тях са помогнали за решаването на пъзела.

Те работят с три кратки фрази: "НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ СЕ", "ОПИТВАТЕ ДА МЕ ХВАНЕТЕ" и "ИЛИ ГАЗОВАТА КАМЕРА".

На 22 октомври 1969 г. анонимно лице се включва в шоуто на Джум Дънбар и се представя като Зодиак. Тогава той казва: "Имам нужда от помощ. Болно ми е ... не искам да отида в газовата камера", последвано от "ще убия тези деца", а след това мъжа веднага затваря телефона.

"Това беше като да намерим игла в купа сено", каза Блейк пред ZodiacKillerFacts.com. "Дори намирането на подходящия купа сено, в която да се търси, беше късмет."



За да опрости това, което в крайна сметка е доста сложна криптография, екипът прокарва тези фрази през софтуера за декодиране на Ван Ейке и машината моментално отвръща с относително последователно съобщение. След още транскрибиране екипът разкрива пълното съобщение.

"Крипто общността се опитва да разбие този шифър от десетилетия, така че се надявам да видят и проверят решението. Конструкцията на шифъра може да ни каже малко повече за профила на Зодиак", каза Оранчак. "Той очевидно е разбирал достатъчно от шифри, за да направи интересен код, с достатъчно обрати, за да тормози кодоразбивачите в продължение на 51 години. Надявам се решението да помогне на органите на реда да направят някакво положително движение в този студен случай."

Много експерти казват, че за сега не могат да потвърдят дали шифърът е декодиран с пълна точност, но методите, които са използвани, изглеждат надеждни. ФБР също не подмина работата на тримата аматьори. В публикация в Twitter те обявиха, че кодът е разбит, а 51 години по-късно разследването продължава.

