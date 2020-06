A to JazZ Festival ще има, но в нов формат

Набиращият с всяка година по-голяма популярност фестивал A to JazZ Festival ще има нов формат тази година, заради епидемията от коронавирус, съобщи създателят на феста Петър Димитров.

"Създадох A to JazZ Festival през далечната 2011 година. Той винаги е имал за цел да обединява хората в любовта им към музиката и да празнува с тях всяко лято в началото на юли. Започнахме трудно, но усилията си струваха, заради артистите и хората с отношение към музиката. През последните няколко години фестивалът започна да расте с големи темпове, а заедно с това порасна и нашата отговорност към всички, които ни се доверяват ежегодно – артисти, посетители и партньори. Всяка година мислите ми и тези на моя екип са насочени към това да доставим още по-добра продукция, да направим атмосферата още по-приятна и да поглеждаме от време на време към небето, за да се молим времето да е с нас. Но тази година предизвикателствата ни бяха по-различни. Преживяхме уникална първа половина на 2020 година, за която моето поколение вероятно ще разказва и на внуците си. В най-важните месеци от подготовката на A to JazZ не бяхме в състояние да работим на познатите обороти, бизнесът на редица наши партньори беше спрян и продължава да е застрашен, а част от артистите, с които преговаряхме в последните 8 месеца, така и няма да стигнат до нашия прекрасен фестивален парк. Всичко това обаче, биха били преодолими пречки, ако имаше техническата възможност да гарантираме спазването на мерките за посещаемост, на мерките за дистанция между хората и защитата на тяхното здраве, защото това е наша отговорност. За съжаление не можахме да намерим работещо решение за пълноценното провеждане на фестивала. С голяма болка на сърцето трябва да обявя, че тазгодишното издание на A to JazZ Festival, такъв, какъвто го познаваме, няма да бъде проведено", заяви Димитров.

Но София няма да остане без джаз.

"След много разговори с всички наши партньори решихме, че е важно да подкрепим артистите, за които тази година е особено тежка, и благодарение на които всяка година столицата ни поне за три дни е Джаз. С огромно удоволствие искам да Ви представя 7-те специални A to JazZ концерта през юли, които ще проведем в партньорство със Столична община и Национален дворец на културата, всеки с ограничен капацитет и с билет за достъп. Те са вече в продажба в мрежата на EpayGo, а с всеки закупен билет за A to JazZ Concerts ще помогнете директно както на джаз изпълнителите, така и на нашия фестивал, който понесе сериозен удар", допълни Петър Димитров.

Седемте концерта през юли ще бъдат на открита сцена "Платформа A6" до НДК, началният час е 20:00.

Ето и програмата:

03.07 – Белослава

04.07 – Ангел Заберски квартет

05.07 – Влатко Стефановски и Теодосий Спасов

10.07 – Милица Гладнишка & Михаил Йосифов секстет

11.07 – Христо Йоцов „Jazz cats”

12.07 – Двоен концерт на Миро Иванов & The Little Alies и Desy & The Visual Madmen

24.07 – Хилда Казасян „Да послушаме кино“