Ева, Тони и Фабрицио – говори им направо!

Тя е на 17, кара сърф и прави перфектното чили кон карне. Музиката я събира в студио на Мюзик Клиник с китариста на Белослава/Tri O Five, който освен успешен бийтмейкър и продуцент вече е и татко на момченце.

Италианската подправка в рецептата за клубен хит слага диджей, който рокаджиите от края на 90-те познават като барабанист на група "Хазарт", а редовите купонджии от Египет до Турция – като създател на Sunbeams.

Срещаме се с Ева Пармакова, Антони Рикев-WahTony и Фабрицио Паризи в една студена сутрин. Докато зъбите ни тракат около чашите с горещ шоколад си говорим за общият им сингъл Tell Me Right и за екстремно проветривите джинси на Ева, която, подведена от сутрешното слънце през прозореца, заложила на плажен аутфит с много артистични кръпки.

В парчето им не звучи гайда, в текста не се прескачат антилопи, а ритъмът не носи на туърк – казано накратко, тези тримата са създали танцувален химн за таргет 20+, който влезе в парти афиша на нощна София.

"С Фабрицио отдавна се бяхме намерили. Имахме идея да направим колаборация с артист на "Вирджиния рекърдс" и харесахме Ева, защото в нашите очи и уши тя все още е нешлифован диамант, не е рамкирана в точен стил, а гласът й е доста нежен и пасва добре на хаус музиката", обяснява пресечната им точка WahTony.



"Фактът, че виждаш едно красиво дете без никакъв вулгарен тунинг по него, също изигра роля в избора на Ева", добавя Фабрицио.

Оказва се, че с WahTony следят развитието на Пармакова още от периода й в X Factor и меланхолията в тембъра й е основата, върху която изграждат Tell Me Right.





"Аз бях отправната им точка за създаването на парчето, докато масовата практика е да се случва обратното – продуцентът или диджея вади една банка с готови песни, които отлежават, и ги предлага на певеца. Като в супер маркет", казва Ева и лицето й грейва от гордост като на дете, похвалено за рецитиране на стихче пред класа.

Откакто е част от отбора на "Вирджиния рекърдс" тя е изкушена да мине отвъд лъскавата фасада на изпълнителя, който е само лице на крайния продукт, и вече прави кантата (вокалните линии) в бъдещите си проекти. В Tell Me Right дебютира като текстописец.

"Написах текста за два часа, директно на английски. Обичам този език и понякога се улавям, че мисля по-лесно на него", признава Ева, която има година до абитуриентския си бал и обмисля опцията да продължи образованието си с музика на Острова.

И тъй като името на парчето им значи "Кажи ми го направо", директно ги питам кои неща обичат да наричат с истинските им имена и какво не искат да им бъде спестявано.

"Истината. Ако не си искрен, независимо дали говорим за създаването на музика, или за лични отношения, това се усеща. Правиш парче в даден стил, само защото то

се продава. То ще живее точно два дни и довиждане. Вадиш някакъв образ, който смяташ за конвертируем в една среда – и това е еднодневка, бомба със закъснител. Най-прекия път към щастието е да си откровен и да имаш топките да носиш последствията от това – така край теб остават само точните хора и правилните проекти", казва Фабрицио.



Сгушена в кожения си жак, Ева се съгласява: "Край мен не могат да виреят лицемери. С приятелите ми си казваме всичко, то това дали изглеждам супер зле, до това кой е дърво на даниснга. Вярвам, че музиката говори много за своя създател като човек и в този смисъл харесах WahTony и Фабрицио от първо прослушване".



Хващам се за темата с танците и питам Tell Me Right ли носи звученето, което ще ги накара да се раздвижат в клуба, дори ако нямат работа на сцената.

"Ако едно парче има як груув, който е направен със сърце, то те вдига моментално. Чувам Бионсе и ставам, после чувам Deep Purple и ефектът е същия, нищо, че между двете парчета има разлика от 30 години", казва WahTony. "Истината е, че с Фабрицио искаме да правим готина клубна музика, която е част от нощния живот, защото има много поп парчета, които са супер известни, но не стигат до селекцията на диджеите".

"Ако не съм на участие, няма шанс да ме видиш в клубовете, защото там съм прекарал по-голяма част от съзнателния си живот. Но да, звученето на Tell Me Right е това, което ме кара да пулсирам", казва Фабрицио.

И понеже от парчето ни се допива нещо с чадърче на плажа, следващия ми въпрос е логичен - каква е представата ви за перфектната почивка.

"Всяко лято карам сърф на Лимнос с приятели. Там е супер пустош, ние сме на палатки, по цял ден си на пясъка или във водата, далече от всякакви комуникации", казва Ева.

"И аз обичам тази схема на релакс – на каравана, с моята мацка, сина ни и кучето", включва се WahTony, а Фабрицио бяга от морето в планината. "Обичам бялото на снега, карам мото шейна. Лятото не е моят сезон, защото значи много клубове и шум, а аз обичам тихите места, в които мога да си чуя дъха дори".

Автор: Надежда Попова