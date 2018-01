Цветана Манева и Рут Колева срещу домашното насилие

Цветана Манева изигра майка на жертва на домашно насилие в новия клип на Рут Колева. Певицата посвети видеото и песента What You Say To A Girl на един от най-големите обществени проблеми в днешни дни.

Това е третият видеоклип към песен от чисто новия албум Confidence. Truth. Режисьор е Вито Бонев, а в главните роли са актьорите Анастасия Лютова, Анастас Георгиев и Цветана Манева.

"Искам да споделя, че клипът към What you say to a girl е най-красивото и вълнуващо нещо, което сме снимали" - казва Рут и допълва, че това не е музика, а филм с послание, заснет от невероятен екип с много любов и отношение.

Песента What You Say To A Girl е написана от Tien Nguen, приятел и колега на Рут, който живее и твори в Лос Анджелис. Музикалната и визуалната част на парчето разказват за волята, правото на избор и изпепеляващия характер на накърненото женско достойнство, като насочват вниманието на обществото и медиите към сериозния проблем с насилието на жени в България.

Рут Колева сподели новината за предстоящата международна премиера на новия си албум. Американската компания Fat Beats обяви, че международно турне по представянето на Confidence. Truth ще бъде от април до ноември 2018 г.