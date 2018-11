Големият композитор Енио Мориконе навършва 90 г.

Прочутият композитор на филмова музика Енио Мориконе навършва днес 90 години. За юбилея италиански телевизии са подготвили специални програми, посветени на творческия път на музиканта.

Утре той ще бъде гост на популярно предаване по националния канал РАИ заедно с режисьора Джузепе Торнаторе, с когото сега работи по нови проекти.

Първият голям професионален успех на Мориконе е плод на сътрудничеството му със Серджо Леоне и неговите "спагети уестърни".

Той е автор на музиката към култови филми като "Имало едно време на Запад" (Once Upon a Time in the West, 1968) на Леоне, "Недосегаемите" (The Untouchables, 1987) на Брайън де Палма и "Ново кино "Парадизо"" (Nuovo Cinema Paradiso, 1988) на Торнаторе.

Едва през 2007 г. е удостоен с първия си "Оскар" за цялостно творчество, а през 2016 г. получава втората си академична награда за музиката към "Омразната осморка" (The Hateful Eight, 2015) на Куентин Тарантино.

Енио Мориконе е роден на 10 ноември 1928 г. в семейството на музикант тромпетист и домакиня, предадоха осведомителните агенции. (БТА)