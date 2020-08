Лейди Гага и Ариана Гранде доминират на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде са лидери в номинациите за наградите на MTV Video Music Awards, според Билборд.

Всяка от тях има по 9 номинации, включително няколко общи за песента “Rain On Me” (тя е представена в категориите: “Видео на годината”, “Песен на годината”, “Най-добра съвместна работа” и “Най-добро поп видео”).

Следват Били Айлиш и „Дъ Уикенд“ (всеки от тях с по 6), а след тях се нарежда Тейлър Суифт с 5, предаде БГНЕС.

В тазгодишните награди в категорията за видео на годината е номинирана Били Айлиш с “Everything i wanted”, Еминем и Juice WRLD с “Godzilla”, Фючър и Дрейк с “Life is good”, Леди Гага и Ариана Гранде c “Rain on me”, Тейлър Суифт c “The man” и „Дъ Уикенд“ c “Blinding lights”.

В категориите за най-добра песен номинирани са Били Айлиш с “Everything I wanted”, Doja Cat със “Say so”, Леди Гага и Ариана Гранде с “Rain on me”, Megan Thee Stallion със “Savage”, Пост Малоун със “Circles” и Роди Рич с “The Box”.

DaBaby, Джъстин Бийбър, Лейди Гага, Megan Thee Stallion, Пост Малоун и „Дъ Уикенд“ ще се състезават за титлата “Изпълнител на годината”.

Тази година награди има и в две нови категории: „Най-добър домашен музикален видеоклип“ и „Най-добро карантинно изпълнение“.

За 15-те категории, включително „Видео на годината“ и „Изпълнител на годината“, в сайта на наградите има гласуване на зрителите до 23 август.

Резултатите ще бъдат обявени на церемония на 30 август.