Ugly Kid Joe забиват на Midalidare Rock In The Wine Valley

Американските рокаджии от Ugly Kid Joe, стават част от все по-силния фестивал в долината на виното. Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 14, 15, 16 и 17 юли. Потвърдените групи, които ще видим това лято са Judas Priest, Whitesnake, Within Temptation, Running Wild, The Dead Daisies, Alestorm, Ross The Boss, Freedom Call и Project Renegade.

Ugly Kid Joe са създадени през 1989 година. Бандата има издадени четири студийни албума. Най-успешните от които са As Ugly as They Wanna Be (1991) и America’s Least Wanted (1992), които имат статут на платинени. Бандата се разпада през 1997, но се събира отново през 2010 откогато не спират да турират. Феновете в България ще чуят на живо и най-големите хитове на групата, сред които са Cats in the Cradle и Everything about you.

Освен Ugly Kid Joe, на Midalidare Rock ще видим още групата на Gus G (китарист на Ozzy Osbourne), Firewind с вокал Herbie Langhans, работил с групите Sinbreed и Avantasia. Немските пауър метъли от Scanner и гръцките рок машини от Silent Winter.

„Искаме за пореден път да благодарим на всички фенове, които застанаха зад нас през последните две трудни за всички години и показаха, че наистина има смисъл. Подготвяме се за незабравим фестивал“, споделят организаторите.

Билетите, закупени за изданията през 2020 г. и 2021 ще важат за 2022 г. без да е нужно да се презаверяват.

Деца до 12 години влизат безплатно.