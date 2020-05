Китай би заложила на трансгранични инвестиции в земеделие

Млади предприемачи се завърнаха от визита в Китай, където присъстваха на световния форум Bridge for the future от формата "17+1" заедно с представители на страни от Централна и Източна Европа и Китай. България бе сред основните участници на това международно събитие.

Световният форум Bridge for the future е продължение на международната инициатива "17+1" и е обединение на млади предприемачи. Поставени бяха цели пред всеки един от участниците. За евентуална нова среща отговорите засега положителни, а Китай има интерес за трансгранично сътрудничество в различни отрасли като IT сферата, земеделие и агрокултури, туризъм и и логистика. Това заявиха Димитър Панчев, зам.-председател на Сдружение АМОР и предприемач в сферата на денталната медицина; Николай Алексиев, предприемач (туризъм, селско стопанство, земеделие), в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

"Общата ни идея бе да се създаде хомогенна смес между представители на неправителствените организации в лицето на Димитър Панчев и неговия екип, бизнеса и част от структурите, които представлявам аз, както и подкрепата от държавата от страна на заместник-министъра на младежта и спорта Николай Павлов. Всеки от нас бе натоварен с индивидуална задача в областта си, отбеляза Николай Алексиев", каза Алексиев.

Интерес от Китай по отношение на нашия туризъм има, допълни той.

Директна самолетна линия София-Пекин ще бъде разкрита вероятно в началото на следващия туристически сезон, подчерта Димитър Панчев.

"Възможно е български бизнес да пробие на китайския пазар. Пазарът там е организиран и подреден. Подходът на бизнеса към справянето с проблеми е спокоен. В посока земеделие има интерес за инвестиции в сферата на преработката на различен тип суровини от зеленчуков и плодов характер", разкриха още Димитър Панчев и Николай Алексиев.

Гостите бяха единодушни, обобщавайки добрите перспективи пред българо-китайските търговски отношения към момента и в бъдеще.

