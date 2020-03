Тръмп VS Грета – президентът на САЩ отново нападна активистката

След като преди няколко дни президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази възмущението си, че Грета Тунберг е станала "Личност на годината" на TIME, той отново нападна младата активистка.

Очевидно президентът все още не е преживял факта, че приза му бе отнет от Грета. В Twitter той публикува корицата на списание TIME с Тунберг, но върху нейното тяло бе сложена с фотошоп неговата глава.

Към снимката Тръм написа:

"Що се отнася до спазването на обещанията - има само един човек на годината."

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year:

✅Booming Economy

✅Record Job Creation

✅Historic Tax Cuts

✅#AmericaFirst Trade Deals

✅ISIS Destroyed

✅Building the Wall#TIMEPOY #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/pe1CNB7KKz