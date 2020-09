Година след фалита: "Томас Кук" отново ще организира почивки

Фалиралият британски туроператор "Томас Кук" (Thomas Cook) отново започва дейност от днес в интернет, след като беше купен от китайския конгломерат Фосун (Fosun) за 11 милиона британски лири след обявяването му в несъстоятелност преди година, предаде Франс прес.

Туристическата фирма обяви фалит след 178 години съществуване. Тя притежаваше мрежа от агенции, самолети и хотели. Новият "Томас Кук", който е запазил златистожълтото лого във форма на сърце на своя предшественик, ще предлага организирани пътувания само онлайн и по телефона.

Новата компания има 50 служители спрямо 9000 в старата група и то само във Великобритания.

Алън Френч, бивш стратегически и технологически директор на предишната група, беше назначен за генерален директор за Великобритания.

"Това, което стана миналата година, беше лична трагедия за хиляди мои бивши колеги, наши партньори и разбира се - за нашите верни клиенти", изтъква той в комюнике. "Устойчивостта на тази марка свидетелства за всеотдайността и професионализма на нашите бивши колеги", допълва той.

"Томас Кук" внезапно обяви фалит на 23 септември 2019 година поради липса на средства след пореден опит за рекапитализация. Това предизвика безпрецедентна по мащаби операция за връщане у дома на 150 000 души от ваканции в цял свят.

Много клиенти срещнаха сериозни затруднения да си върнат парите за резервациите.

Алън Френч днес обещава, че клиентите на новия "Томас Кук" могат да бъдат сигурни, че парите им са защитени благодарение на солидната финансова структура на компанията.

"Томас Кук" предлага пътувания само до дестинации, които не налагат карантина за британски граждани след завръщането им у дома - Италия, Турция и някои райони на Гърция. За промяна на резервацията няма да бъде налагана такса.

Туроператорът възкръсва в разгара на криза в туристическия сектор, един от най-тежко засегнатите от пандемията от коронавирус, отбелязва АФП.



