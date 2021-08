На фона на хаоса: Жена роди бебе, докато се евакуира от Афганистан

На фона на продължаващия хаос в Афганистан, жена, евакуирана от Кабул с американски военен самолет, роди момиченце.

Американските военновъздушни сили съобщиха, че афганистанката е започнала да ражза по пътя към авиобаза Рамщайн в Германия.

Веднага след като самолетът е кацнал, на борда се е качил медицински персонал и е изродил бебето в товарния отсек на самолета. Майката и детето са в добро състояние в близко медицинско заведение.

В един момент по време на пътуването бременната жена започнала да има "усложнения". Пилотът е трябвало да снижи самолета, за да увеличи въздушното налягане на борда на самолета, "което помага за стабилизирането и спасяването на живота на майката".

Хиляди афганистанци чакат пред международното летище в столицата Кабул, дни след като талибаните поеха контрола над града, очаквайки в жегата шанс да избягат от страната.

В момента американските сили контролират летището. Около 17 000 души досега са били евакуирани от американската армия, съобщи Белият дом в събота.

Американският президент Джо Байдън определи краен срок до 31 август за изтегляне на всички американски войски от страната. Няколко държави обаче търсят удължаване на този срок, за да помогнат за безопасна евакуация на техните граждани и афганистанци, служили в западните агенции. Има опасения, че са изложени на риск от репресии на талибаните.

"Те искат да евакуират 60 000 души от сега до края на този месец", заяви ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел пред агенция AFP в събота. "Това е математически невъзможно."

Талибаните обвиниха САЩ за хаоса на летището.

"Америка, с цялата си мощ и съоръжения ... не успя да въведе ред на летището", съобщи официално талибанският служител Амир Хан Мутаки. "В цялата страна има мир и спокойствие, но хаос има само на летището в Кабул."

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o