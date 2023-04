Далай Лама се извини, след като помоли момче да смуче езика му

Публична изява на Далай Лама скандализира социалните мрежи, предаде АФП.

На вече набралото огромна популярност видео се вижда как 87-годишният Далай Лама целува момче, което се навежда, за да му отдаде почит. След това будисткият монах изплезва езика си и моли детето да го смуче. "Можеш ли да ми смучеш езика?", се чува как той пита момчето във видеото.

Видеото е от събитие в МакЛеод Гандж, предградие на град Дхарамсала в Северна Индия, на 28 февруари.

"Негово Светейшество желае да се извини на момчето и неговото семейство, както и на многобройните си приятели по света, за болката, която думите му може да са причинили", се казва в изявление, публикувано в потвърдения му акаунт в Туитър.

"Негово Светейшество често дразни хората, с които се среща, по невинен и закачлив начин, дори на публични места и пред камерите", се добавя в него. "Той съжалява за инцидента."

Потребителите в социалните мрежи заклеймиха видеото, наричайки го "отвратително" и "абсолютно неприемливо", след като то започна да се разпространява масово.

Монахът предизвиква критики не за пръв път, след като през 2019 г. се извини за думите си, че ако неговият наследник е жена, тя трябва да бъде "привлекателна".

Trigger warning: Pedophilia

Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.pic.twitter.com/3O8nEabwiK