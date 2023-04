Украйна атакува руска база край Севастопол с дронове

Базата на руските военноморски сили в Севастопол е била атакувана от морски безпилотни самолети в понеделник вечерта и нападението е било отблъснато, съобщи ръководителят на окупационните власти на Севастопол Михаил Развозжаев.

"Днес от 3,30 ч. сутринта е имало опит за нападение срещу Севастопол. Към момента: един дрон е унищожен от силите на ПВО, вторият се е взривил. Всичко се случи на външния рейд, не са повредени никакви обекти", пише Развозжаев в Telegram.

Украинската страна все още не е коментирала съобщенията за нападението.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia's black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the "fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert" - TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy