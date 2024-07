Тайната за дълголетието се крие в диетата „Окинава“

Ако наскоро сте изгледали всички епизоди на предаването Live to 100: Secrets of the Blue Zone на един дъх, както и ние, вероятно вече имате няколко въпроса в главата си. Първият епизод от документалната поредица проследява автора и изследовател Дан Бютнер на пътуване до Окинава, Япония, където зрителите научават за диетата „Окинава“ и защо традиционната японска кухня може да има основна роля в дълголетието. Ясно е, че храната там е полезна, тъй като Япония има най-големия брой столетници в света.

По време на изследването си на световните „Сини зони“ – региони, където хората живеят по-дълго от средното – Бютнер откри, че столетниците в Окинава изглежда дават приоритет на подхранващите храни заедно със здравите взаимоотношения, постоянната физическа активност и по-малко негативизъм. Когато всичко това се комбинира с този начин на живот, диетата „Окинава“ може да помогне за по-ниски нива на хронични заболявания и затлъстяване.

Няма единен хранителен план, който да работи за всички, и винаги трябва да се консултирате с лекар и/или диетолог, преди да започнете нова хранителна програма. Въпреки това, ако сте любопитни да научите за диетата на Окинава, нейните предполагаеми ползи и дали наистина може да ви помогне да живеете толкова дълго, колкото столетниците в Сините зони на света, ето какво експертите искат да знаете.

Какво представлява диетата „Окинава“

Диетата „Окинава“ е традиционен хранителен модел, произхождащ от японския остров Окинава, известен с асоциацията си с дълголетието, ниския индекс на телесна маса и ниски нива на хронични заболявания. Този режим датира от няколко века и е разработен поради уникалната си география и културни практики, които са повлияни от местното земеделие и риболов.

Окинавците консумират по-малко калории, по-малко захар, повече бобови растения, по-малко месо и птици, по-малко ориз и повече сладки картофи от останалите японци, което се смята, че помага за тяхното дълголетие. Днес регионът поддържа много от същите основни ценности, когато става въпрос за храна.

Диетата е с ниско съдържание на калории и се съсредоточава върху цели, пресни храни на растителна основа. По-голямата част е изпълнена със зеленчуци, особено сладки картофи, следвани от бобови растения и зърнени храни. Малък процент идва от животински протеин като морски дарове, риба и понякога свинско месо.

Друг уникален признак на режима е, че хората от Окинава възприемат японската концепция за Hara Hachi Bu, при която ядете, докато се почувствате на 80% сити. Обичайна практика е японската фраза да се рецитира преди хранене като благословия.

