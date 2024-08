Украйна тества успешно първата си балистична ракета

Украйна успешно е извършила тест на произведена в страната балистична ракета, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА и БТА.

Местните медии съобщиха, че украинският президент е обявил това по време на форум в Киев, но не е предоставил допълнителна информация.

Военните в Украйна загатваха от известно време за разработване на такива оръжия, припомня ДПА. Министърът на отбраната Рустем Умеров каза след вчерашната масирана руска атака с дронове и ракети, че Украйна е разработила собствено оръжие с голям обсег на действие.

През уикенда Зеленски представи и произведения в Украйна реактивен боен дрон „Паляниця“.

Днес украинският президент каза, че предоставените от Запада изтребители Ф-16 са били използвани от Украйна в отбраната срещу руските атаки.

Той също така призова отново Запада да премахне ограниченията върху употребата на предоставеното въоръжение, като далекобойни ракети, за да може Украйна да извършва удари срещу цели дълбоко в територията на Русия.

⚡️ Ukraine successfully tested the first ballistic missile of its own production - Zelensky

Find your ditch, 💩tin pic.twitter.com/k7MVGbb1TA