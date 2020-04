Добрите примери и вдъхновяващите учители – във "Фокус: Образование"

Ново токшоу по Bulgaria ON AIR ще насочи светлината на прожекторите към добрите примери в сферата на образованието, вдъхновяващите учители и талантливите деца на България. От 13 януари зрителите ще могат да надникнат в класната стая с предаването „Фокус: Образование“. То ще се излъчва всеки понеделник от 9,30 часа с водещ Николай Кузманов.

В началото на всяка седмица в рамките на един час предаването ще среща зрителите с учители, отличили се с добри и иновативни преподавателски практики. В рубриката „Работеща България“ токшоуто ще показва как преминава работният ден на преподаватели от всички краища на страната. Във „Фокус: Образование“ запазено място ще имат и за най-малките – в рубриката „В час ли сте“ ученици ще имат възможността да изразят мнението си по актуални образователни теми.

Едночасовото токшоу ще акцентира и върху предизвикателствата пред образователната система. В студиото ще гостуват както представители на институциите, от които зависи развитието на българското образование и култура, така и известни артисти и лидери на мнение.

„В сферата на образованието се случват много позитивни неща, които често остават на заден план, засенчени от различни проблеми. Във „Фокус: Образование“ ще показваме всички неща, с които можем да се гордеем“, обясни водещият Николай Кузманов.

„Развитието на образованието, дефинирането на проблемите в него и търсенето на иновативни решения е мисия на Bulgaria ON AIR от години. В продължение на десет издания конференцията „Образование и бизнес“, която телевизията организира, засягаше точно тези теми. Сега образованието ще има постоянно място в ефира на Bulgaria ON AIR в лицето на „Фокус: Образование“ , коментира програмният директор на национална политематична телевизия Bulgaria ON AIR Николина Димитрова.

Стартът на предаването в началото на 2020 година не е случаен. Новото токшоу е част от обновената програмна схема и нова динамика, с която телевизията посреща новото десетилетие. През 2020 година Bulgaria ON AIR ще предложи на зрителите нови актуални публицистични предавания в различни сфери от обществения, икономическия и културния живот, така че да ги направи още по-близо до всичко, което засяга живота им.