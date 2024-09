Практиката и постоянството са ключови при учене на чужд език

Василена Игнатовска-Славова е старши мениджър на екип в Образователен център „Британика“. Тя се отличава с професионализъм, отдаденост и страст към качественото образование. В своята роля, тя активно участва в развиването на учебните процеси, подобрявайки методиките на обучение и подпомагайки професионалното израстване на своя екип. "Британика" е сред партньорите на събитието Day Off: School Time, организирано от Dnes.bg. То ще се проведе от 10 до 17 часа пред хипермаркет HIT MAX в столичния квартал "Младост".

Вие сте сред партньорите на Day Off: School Time. Какво ви провокира да се включите?

Като образователен център с дългогодишен опит, ние в Британика винаги сме се стремили да подкрепяме инициативи, които насърчават развитието на децата и младежите в България. Day Off: School Time е събитие, което съчетава забавление и образование, създавайки възможности за учениците да се ангажират и мотивират за новата учебна година. Виждаме това като естествено продължение на нашата мисия да подкрепяме младите хора в тяхното развитие и да им предоставяме най-добрите възможности за успех.

Каузата на събитието е и ваша кауза - да се създаде по-добра среда за учениците. Как вашите учители предразполагат участниците в курсовете в Britanica да постигнат целите си?

В Британика вярваме, че всеки ученик има потенциал, който може да бъде разгърнат в правилната среда. Нашите учители създават топла и приобщаваща атмосфера, в която децата се чувстват подкрепени и уверени. Те използват иновативни методи на преподаване, които са фокусирани не само върху академичния успех, но и върху личностното развитие на учениците. Съчетаваме индивидуалния подход с висококачествени учебни материали и практически занимания, което помага на нашите ученици да постигат своите цели и да се развиват уверено.

Разкажете повече за вашите летни програми и лагери? Удачно ли е едно дете да учи език през ваканцията или трябва да бъде далеч от учебниците?

Нашите летни програми и лагери са създадени с мисълта за баланса между учене и забавление. Вярваме, че лятото е идеално време децата да развиват своите езикови умения в неформална и стимулираща среда. Програмите ни включват различни интерактивни дейности, които правят ученето приятно и увлекателно, като децата дори не усещат, че учат. Летните ни лагери предоставят възможност за общуване на английски език през цялото време, което помага за естественото усвояване на езика и развиването на комуникативни умения.

Как помагате на тези, които се колебаят в кои програми да се включат, къде е тяхното подходящо място?

За нас е важно всеки ученик да се чувства на правилното място. Затова предлагаме индивидуални консултации, при които нашите опитни преподаватели и консултанти оценяват нуждите и интересите на учениците. На базата на тези оценки, ние препоръчваме най-подходящите програми и курсове, които ще им помогнат да постигнат максимален успех. Целта ни е да предоставим на всеки ученик персонализирано обучение, което отговаря на неговите потребности и цели.

Започва новата учебна година, какво бихте посъветвали желаещите да научат или усъвършенстват езика си?

С новата учебна година идва и нова възможност за развитие. Бихме посъветвали всички, които искат да усъвършенстват езиковите си умения, да започнат навреме и да бъдат последователни в своето обучение. Важно е да изберат програма, която е подходяща за тяхното ниво и цели, и да не се страхуват да търсят помощ от своите учители. Практиката и постоянството са ключови за успеха, а ние в Британика сме тук, за да ги подкрепим на всяка стъпка от тяхното езиково пътешествие.

Предлагате обучение онлайн и с физическо присъствие. Какви са вашите наблюдения, кой курс е по-ефективен?

И двата формата на обучение имат своите предимства и ефективността им зависи от индивидуалните предпочитания и нужди на ученика. Онлайн обучението предлага гъвкавост и достъпност, което е идеално за ученици с натоварен график или за тези, които предпочитат да учат от дома си. От друга страна, обучението с физическо присъствие осигурява повече възможности за пряко взаимодействие с учителите и съучениците, което може да бъде особено полезно за тези, които се нуждаят от по-интензивна комуникация. В Британика се стремим да предоставяме висококачествено обучение и в двата формата, така че учениците да могат да изберат този, който най-добре отговаря на техните нужди и предпочитания.

