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Патриарх Неофит е в тежко състояние в болница

Той е настанен в неврологичното отделение
Обновена: 17 юни 2021 09:44 | 17 юни 2021 09:08, Елка Василева
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Патриарх Неофит е в тежко състояние в болница
Снимка: архив, БГНЕС

Българският патриарх Неофит е в болница. Това потвърди за Нова тв Ловчанският митрополит Гавриил.

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15 апр 2021 12:46
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Патриарх Неофит е настанен в тежко състояние в неврологичното отделение на болница "Токуда". В момента е стабилизиран.

Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит e бил oтвeдeн в бoлницaтa oт виcoкoпocтaвeни cлужитeли и духoвници, нa кoитo e пoвeрeнa грижaтa зa здрaвeтo му. От Светия синод не са коментирали.

Патриархът беше приет по спешност в болница през април.
 

По публикацията работи: Елка Василева

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Напиши коментар Коментари
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12345 преди 5 минути
Сега особено "кадърната" ана симеонова ще го "излекува"...
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Православен преди 9 минути
До До Православен Съвършено си прав!
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Анонимен преди 12 минути
Изчегъртаха го ченгетата от КГБ, сега ще сложат поп Дионисий за патриарх.
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До Православен преди 12 минути
Ами на ,,различните" за това им плащат да плюят и саботират собствените си държави. ЛГБТ, феминистки, либерали, социалисти, зелени -това са държанките на глобалистите и колониална администрация в националните държави. Това е една хидра с много глави и общо тяло.
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Анонимен преди 16 минути
Споко. Без патриарх няма да останем. Мераклии бол.
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Реалист преди 18 минути
От както стана патриарх и почнаха да го тровят. Ще се сбъдне мечтата на Николайчо да стане един ден патриарх. При предишният случай, по канон не можеше поради ред причини да го изберат. Едната причина беше че е прекалено млад, но сега вече има годините.
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Ще има избор: преди 19 минути
На патриарх скоро ....
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Анонимен преди 21 минути
Тялото е отражение на духът - когато духът е нечистив и тялото боледува.
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Анонимен преди 22 минути
Тялото е отражение на *** - когато духът е нечистив и тялото боледува.
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House M.D. преди 23 минути
Новината е фалшива!!! Полковниците от Партийна сигурност не боледуват и са безсмъртни!!!
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мико преди 24 минути
Николай от кога го чака.И църквата ни е като всичко останало - интриги, корупция, че и убийства.
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АнонимеН преди 26 минути
ПАТРИАРХА НА БУДАМОН ДА СИ ЗАМИНАВА С НЕГО! АБСОЛЮТЕН СРЕБРОЛЮБЕЦ
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Анонимен преди 27 минути
на какво е патриарх? на ченгетата в расо или на пачките от българоубийците. Със сигурност не е патриарх на бедните българи и тяхната едничка вяра. Ще гори в ада заедно с Борисов и Гешев
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Анонимен преди 28 минути
Джендъри, не злоупотребявайте с болестта на човека! Всеки може да се разболее по всяко време.
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Анонимен преди 33 минути
Продаде се на Банкянския крадец за 30 сребърника.
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Анонимен преди 34 минути
Личният патриарх на Бойко Борисов.
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Православен преди 38 минути
До привържениците на джендъризма. Не се възползвайте лукаво от това, че днес патриарха е болен! Той чудесно ви изобличи за греховете ви. Не казвайте, че така му се пада, защото уж ви бил наранил! Не говорете глупости. Идеите в джендърските глави са прозрачни.
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АнонимеН преди 41 минути
ТОЗИ СРЕБРОЛЮБЕЦ СЕ ОПЪЛЧИ НА БОГА КАТО НЕ ДОЙДЕ НА ВСТЪПВАНЕТО НА НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ!
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Православен преди 43 минути
Бог да закриля Патриарха!
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Чико от Порто Рико преди 44 минути
Неофит отдавна е с нестабилно здраве, пловдивският Л уд Кольо рие с копито като нервен кон от нетърпение.
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