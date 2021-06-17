Патриарх Неофит е в тежко състояние в болница

Българският патриарх Неофит е в болница. Това потвърди за Нова тв Ловчанският митрополит Гавриил.

Още по темата Патриарх Неофит е в болница, но за рутинна процедура 15 апр 2021 12:46 13

Патриарх Неофит е настанен в тежко състояние в неврологичното отделение на болница "Токуда". В момента е стабилизиран.



Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит e бил oтвeдeн в бoлницaтa oт виcoкoпocтaвeни cлужитeли и духoвници, нa кoитo e пoвeрeнa грижaтa зa здрaвeтo му. От Светия синод не са коментирали.



Патриархът беше приет по спешност в болница през април.

