Патриарх Неофит е в тежко състояние в болница

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Снимка: архив, БГНЕС
Българският патриарх Неофит е в болница. Това потвърди за Нова тв Ловчанският митрополит Гавриил.
Патриарх Неофит е настанен в тежко състояние в неврологичното отделение на болница "Токуда". В момента е стабилизиран.
Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит e бил oтвeдeн в бoлницaтa oт виcoкoпocтaвeни cлужитeли и духoвници, нa кoитo e пoвeрeнa грижaтa зa здрaвeтo му. От Светия синод не са коментирали.
Патриархът беше приет по спешност в болница през април.