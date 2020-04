Цялата планета излезе на протест заради промените в климата

I must've dreamed a thousand dreams

Been haunted by a million screams

But I can hear the marching feet

They're moving into the street

(Трябва да съм сънувал хиляди сънища

и да съм бил преследван от милиони писъци,

но мога да чуя маршируващите крака,

ходещи по улицата)

В определени моменти от историята лидерите се провалят и не предприемат действия в критичен за тях момент, оставяйки най-младите да поемат отговорност и да се справят с проблема. През 1986 година Genesis изпълняват Land of Confusion, а гласът на Фил Колинс обещава, че неговото поколение ще поправи нещата. Е, това не се случи. Вместо това Земята е в още по-тежка ситуация. За това днес, точно преди срещата за климата на ООН, стотици хиляди младежи излязоха по улиците на целия свят, за да настояват действия срещу пагубното затопляне на планетата ни.

От Великобритания до Нигерия, от Австралия, през Европа до Индия, младите хора са гневни на бездействието на политиците.

Първи по улиците излязоха австралийците. До момента близо 300 хил. души маршируват в полза на климата. Сред тях е 16-годишната Джина Хейл: "В училища уча за глобалното затопляне и за действията, които трябва да предприемем. И все пак виждам, че нищо не се случва. Объркана съм. За това днес съм тук, да заявя позицията се, а не само да говоря.“

В рая също протестират – хора от различни племена на Соломнските острови също се събират на о. Марово за да изразят позицията си.

Близо 1,1 милиона деца се очаква да пропуснат учебните си занятия днес и да излязат по улиците на Ню Йорк. Младежите от Банкок вече маршируваха по улиците, а малка група активисти изразиха позицията си с пърформънс в Сеул, Южна Корея. Те изписаха SOS с екосъобразни LED лампички.

Някои от участниците в продължаващите месеци протести в Хон Конг също се включват в недоволството от липсата на действия относно проблема с климата. Само 1% от енергията в автономния от Китай град се произвеждат от възобновяеми източници.

В Индонезия, докато 800 хил. акра гори са обгърнати в пламъци, хората се събраха на плажа Санур в Бали. Хиляди граждани бяха евакуирани заради пожарите. 9000 пожарникари се борят със стихията. Димът и замърсяването от нея стигна до съседните държави Малайзия и Сингапур.

В Индия милиони хора остават без вода заради климатичните промени. Учениците в Делхи излязоха по улиците с надписи, които гласяха "Къде е правото ми да дишам?“ В Нигерия тълпата в Лагос, град, който потъва заради глобалното затопляне, не бе голяма. Едва 30 души се събраха в центъра на града. Но в столицата Абуджа картинката бе друга – хиляди настояваха за промяна, повечето – носещи зелени тениски. За първи път подобен протест имаше и в афганистанската столица Кабул, където се събраха около 100 младежи.

Повече от 180 протеста са организирани днес във Великобритания. Кметът на Лондон изяви своята подкрепа към активистите, а гласовете на недоволните и ядосани деца ехтят из целия град.

В Африка стотици хора излязоха по улиците на столици и големи градове като Найроби, Претория, Йоханесбург др., за да приковат вниманието върху опасностите от климатичните промени. Експерти казват, че Африка е най-уязвимият от климатичните промени континент, който е най-неподготвен да се справя с тях

Младежите в Берлин блокираха цели улици, а тези в Страсбург настояват всички дизелови и бензинови коли да бъдат забранени до 2025 година. Маршируващи има в Осло, Франкфурт, както и в много други европейски градове.

По думите на Анна Холиган от Холандия нямам как хората там да не са притеснени, тъй като по-голямата част от страната е под морското равнище, а нивото на световния океан се покачва. Иронията е, че макар колелата да са повече от хората, а холандските градове да се опитват максимално много да ограничат автомобилите, европейската статистика показва, че страната е на първо място по деца, страдащи от астма, заради замърсяването от трафика.

В Русия тийнейджърът Аршак Макичан, вдъхновен от Грета Тунберг, сам протестира за климата. Не само днес, но всеки петък, той излиза със своите лозунги с надеждата, че властите ще му обърнат внимание.

Хиляди служители на Amazon, Microsoft, Facebook и Google също ще вземат участие в маршовете за по-чиста планета. "Трябва да поемем отговорност за вредата от нашия бизнес“, написаха служителите на Amazon в Twitter.

"Технологията не е зелена" допълниха тези от Google.

Well this is the world we live in

And these are the hands we're given

Use them and let's start trying

To make it a place worth fighting for

(Това е светът, в който живеем

И това са ръцете които си подаваме

използвайте ги и нека започнем да опитваме

нека направим това място,такова че да си струва да се бием за него)