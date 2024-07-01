Èâåëèí Ìèõàéëîâ îò "Âåëè÷èå" áèë çàïëàøâàí

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Îñíîâàòåëÿò íà ïàðòèÿ “Âåëè÷èå” Èâåëèí Ìèõàéëîâ ñïîäåëè, ÷å äåïóòàòè îò ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà ñà ãî çàïëàøâàëè. Çàïëàõèòå ñðåùó Ìèõàéëîâ ñà, ÷å “ùå áúäå óíèùîæåí”.
“Òîâà, êîåòî ùå ñòàíå ïúðâîíà÷àëíî å äà ìè áúäå ðàçðóøåí èìèäæúò è ïîñëå äà áúäà óíèùîæåí èêîíîìè÷åñêè èëè ôèçè÷åñêè”, äîïúëâà Ìèõàéëîâ ïðåäè ÁÍÐ.
Ìèõàéëîâ äîïóñíà âúçìîæíîñòòà äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" äà ãëàñóâàò â ïîäêðåïà íà ïðàâèòåëñòâî â ðàìêèòå íà 50-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå, íî î÷àêâà òîâà äà ñå ñëó÷è ñ òðåòèÿ ìàíäàò: "Èìà äåïóòàòè, êîèòî ìè êàçàõà, ÷å áèõà ãëàñóâàëè çà ïðîãðàìíî ïðàâèòåëñòâî, àêî áúäå ñ òðåòè ìàíäàò íà ÈÒÍ”.
Çàïëàõèòå ñà äîøëè ñëåä ðàçãîâîð ñ ðúêîâîäñòâîòî íà ãðóïà, êàçà îùå Ìèõàéëîâ è îáÿâè, ÷å óòðå îò 10:30 ÷. ùå íàïðàâè èçÿâëåíèå. Íà íåãî ùå ïðèñúñòâàò è äåïóòàòè, çà äà ïîòâúðäÿò äóìèòå ìó è èíôîðìàöèÿòà çà îòïðàâåíè çàïëàõè.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase