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Èâåëèí Ìèõàéëîâ îò "Âåëè÷èå" áèë çàïëàøâàí

Äåïóòàòè îò ïàðòèÿòà áèõà ãëàñóâàëè çà êàáèíåò
Îáíîâåíà: 1 þëè 2024 19:25 | 1 þëè 2024 19:23, Èííà Àíãåëîâà
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Èâåëèí Ìèõàéëîâ îò "Âåëè÷èå" áèë çàïëàøâàí
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Îñíîâàòåëÿò íà ïàðòèÿ “Âåëè÷èå” Èâåëèí Ìèõàéëîâ ñïîäåëè, ÷å äåïóòàòè îò ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà ñà ãî çàïëàøâàëè. Çàïëàõèòå ñðåùó Ìèõàéëîâ ñà, ÷å “ùå áúäå óíèùîæåí”.

“Òîâà, êîåòî ùå ñòàíå ïúðâîíà÷àëíî å äà ìè áúäå ðàçðóøåí èìèäæúò è ïîñëå äà áúäà óíèùîæåí èêîíîìè÷åñêè èëè ôèçè÷åñêè”, äîïúëâà Ìèõàéëîâ ïðåäè ÁÍÐ.

Ìèõàéëîâ äîïóñíà âúçìîæíîñòòà  äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" äà ãëàñóâàò â ïîäêðåïà íà ïðàâèòåëñòâî â ðàìêèòå íà 50-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå, íî î÷àêâà òîâà äà ñå ñëó÷è ñ òðåòèÿ ìàíäàò: "Èìà äåïóòàòè, êîèòî ìè êàçàõà, ÷å áèõà ãëàñóâàëè çà ïðîãðàìíî ïðàâèòåëñòâî, àêî áúäå ñ òðåòè ìàíäàò íà ÈÒÍ”.

Çàïëàõèòå ñà äîøëè ñëåä ðàçãîâîð ñ ðúêîâîäñòâîòî íà ãðóïà, êàçà îùå Ìèõàéëîâ è îáÿâè, ÷å óòðå îò 10:30 ÷. ùå íàïðàâè èçÿâëåíèå. Íà íåãî ùå ïðèñúñòâàò è äåïóòàòè, çà äà ïîòâúðäÿò äóìèòå ìó è èíôîðìàöèÿòà çà îòïðàâåíè çàïëàõè.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Èííà Àíãåëîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÍÑêàáèíåòäåïóòàòè
Îùå îò Ïîëèòèêà
Àíäðåé Ãþðîâ îáæàëâà ðåøåíèåòî íà ÊÎÍÏÈ
Îùå îò Ïîëèòèêà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Äî øåáåê ïðåäè 39 ñåêóíäè
Êîöåòî ãî çíàåìå....òâúðäî îòñòîÿâà êðåìúëñêèòå çàïîâåäè. Íÿìà ìúðäàíå!
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Äî 56 ïðåäè 41 ñåêóíäè
Êîñòàäèíîâ íÿìà îò êàêâî äà ñå îïëàêâà. Îñîáåíî ñëåä ïðîâåäåíèòå êîíñóëòàöèè â Áàíêÿ ïðè êîèòî ëè÷íî Áîéêî ãî å íàçíà÷èë çà îïîçèöèÿ è ìó å ãàðàíòèðàë êîìôîðòíî ïðåáèâàâàíå â ïàðëàìåíòà. ×îâåêà ñè ïðèáèðà ìèëèîíèòå è ñè ëàå íà ñïîêîéñòâèå îò òðèáóíàòà äîêàòî êåðâàíúò ñè âúðâè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ìèíóòà
Íå áîé ñà . Ñëåä ñåçîíà ùå âèäèø êîëêî äðóãè õîòåëà ùå ñå ïðîäàâàò íà äðóãè ïèøìÿí èíâåñòèòîðè . Õîðàòà ìó êàçâàò - ÍÈÊÎÉ ÍÅ ÈÍÂÅÑÒÈÐÀ Â ÅÑ . À òå îáðàòíîòî íà âñè÷êè . Ïîñëå èì ïðîäàâàò õîòåëèòå è íåìàëî âèåòíàìöè à äàíúöèòå òðÿáâàëî äà ñå ïëàùàò .
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Øåáåê ïðåäè 3 ìèíóòè
Ïîðåäíèòå åäíîäíåâêè.... Êîñòàäèíîâ ïîíå íå ñè ïðîìåíÿ âñåêè äåí ìíåíèåòî è íå ñå îïëàêâà êîëêî ïúòè ñà ãî çàïëàøâàëè.....
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Àíîíèìåí ïðåäè 5 ìèíóòè
Äîáðå, ÷å âñå îùå èìà òðåçâîìèñëåùè â Áúëãàðèÿ, êîèòî îñâåí äà ñå ñìåÿò íà òîçè ÷ó÷åë áîñòàíñêè ùå ãëàñóâàò çà íÿêîÿ íîðìàëíà ïàðòèÿ íà ñëåäâàùèòå. Äîðè Ãåðá èçãëåæäàò êàòî öâåòå â ñðàâíåíèå ñ Âîëåí Êîñòàäèíîâ è Èâåëèí Øìàòêàéëîâ.
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Øîê! ïðåäè 6 ìèíóòè
Ïðèñòèãà Èâåëèí â ïîëèöèÿòà è êàçâà:- Çàïî÷íàõ äà ïîëó÷àâàì ïèñìà ñ ÿâíè çàïëàõè ïî ìîé àäðåñ.- Åñòåñòâåíî, àíîíèìíè?- Íå, ïîäïèñàíè ñà. Îò íà÷àëíèêà íà äàíú÷íàòà ñëóæáà.
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Äî 50 ïðåäè 6 ìèíóòè
Ïñèõîäèñïàíñåð èñòîðè÷åñêè ïàðê...âåòðèíî
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ìèíóòè
Òîçè ñàì ñè ïóñêà çàïëàõèòå.
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ìèíóòè
Äà áå ìèðíî ñåäÿëî, íå áèëî ÷óäî âèäÿëî.
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Áàé Òîçè ïðåäè 8 ìèíóòè
Êàêâè ñà òèÿ êëîóíèáåç äóìè. Êàðèêàòóðè âñÿêàêâè, ñìåøíî å.
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Àíîíèìåí ïðåäè 9 ìèíóòè
Çàñå÷åíèòå òåëåôîííè çàïëàõè êúì Èâåëèí Ìèõàéëîâ ñå îêàçàëî, ÷å íå áèëè òî÷íî çàïëàõè, à ãíåâíè ïèòàíèÿ îò ÍÀÏ îòíîñíî íåïëàòåíèòå äàíúöè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 12 ìèíóòè
Îùå åäèí ïèøìÿí ,,èíâåñòèòîð,, È ñà õâàíàë ñ äúðò ÷àíòàäæèÿ êàòî ïîäïîëêîâíèêà ãåíåðàë . Òàÿ äúðòà çãàí ïîãðåáà Áúëãàðèÿ . Òî÷íî òèÿ òðÿáâà äà ñå èçðèíàò . Îñîáåíî â ÷åíãåäæèèíèöà ïðîêîðîðíèöà è ñëåäîâàòåëèòå íàä 45 ãîäèíè . Òàêà ñå ïðåêúñâàò âàæíè âðúñêè â ìàôèÿòà ñìåíÿ ñå âëàñòòà è ñå ñúçäàâà êîíêóðåíöèÿ îò ìëàäè è àìáèöèîçíè õîðà . Ïîäïîëêîâíèêà å ÷àñò îò ïðîáëåìà êàêòî è öÿëîòî ïîêîëåíèå íà ïîäïîëêîâíèöèòå òèêâè ãëàâ÷åâöè . Ãðîáàðèòå íà Áúëãàðèÿ êîèòî íå ïóñêàò âëàñòòà .
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Public enemies ïðåäè 12 ìèíóòè
Ñåãà ñåðèîçíî ïî òåìàòà,ïàðòèè êàòî òàçè ñúáèðàò ãëàñîâå îò õîðà êîèòî íàé-âåðîÿòíî íå áèõà ãëàñóâàëè è îùå 2-3 êîèòî íå âëÿçîõà ïàðëàìåíòà,åôåêòà å ÷å íàìàëÿâàò ïðîöåíòèòå íà ÃÅÐÁ è ÄÏÑ, è àêî íå áÿõà Èâåëèí, Âàíÿ Ãåðá è äïñ íàé-âÿðíî ùÿõà äà ñè ñúáåðàò ìíîçèíñòâî è äà ñè íàïðàâÿò êàáèíåò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 13 ìèíóòè
Òåðîðèñòè ñà âçåëè çà çàëîæíèöè äåïóòàòèòå îò Âåëè÷èå. Çàïëàøâàò, ÷å àêî íå ïîëó÷àò îòêóï, òî íà âñåêè ïîëîâèí ÷àñ ùå ïóñêàò ïî åäèí äåïóòàò.
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àíîíèìåí ïðåäè 13 ìèíóòè
Âñå å èìàëî êëóíè è ïàëÿ÷îâöè â áã ïàðëàìåíò, íî òåçè ðàâíè íÿìàò. Ìåí ëè÷íî ïðîäúëæàâà äà ìå èçìú÷âà åäèí-åäèíñòâåí âúïðîñ - êîè ñà òåçè çîìáèðàíî-çàáëóäåíèòå âèøèñòè ãëàñóâàëè çà òåçè íåùàñòíèöè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 14 ìèíóòè
Ñïîðåä ìåí àêî Áîæêîâ íå áåøå ïîä äîìàøåí àðåñò ùåøå äà íàïúëíè ñòàäèîíèòå ïðåäè èçáîðèòå ñ ïðåäèçáîðòè ðå÷è è äà âëåçå ñ ìíîçèíñòâî â ïàðëàìåíòà è òîãàâà Âåëè÷èå ùÿõà äà ñè îñòàíàò èçâúí ïàðëàìåíòà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 15 ìèíóòè
Òîçè íîâ ïîëèòèê èëè å ñòîÿë ìíîãî íà ñëúíöå è å èçãóáèë íàñòðîéêèòå ñè èëè å ïðîñòî ñ òàêèâà íàñòðîéêè ïî ðîæäåíèå .
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... ïðåäè 15 ìèíóòè
Ïîðåäíèòå öèðêàäæèè. Æàë ìè å çà ***, êîèòî êàòî ñå ïîÿâàò íÿêàêâè íîâè íà íåáîñêëîíà è ãëàñóâàò çà òÿõ êàòî ëóäè. Õâàùàò ñå êàòî óäàâíèöè çà ñëàìêà, ÷å "íîâèòå" íåùî ùå ïðîìåíÿò, à òî îùå åäíè íà õðàíèëêà.
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äî 36 ïðåäè 16 ìèíóòè
Íå, Èñòîðè÷åñêè ïàðê å êàòî Äèñíèëåíä àìà çà ìîçú÷íî ïðîìèòè. Íÿìà íèùî êóëòóðíî è èñòîðè÷åñêî â ïàðê, ïîñòðîåí ïðåç 2022ðà. Âèæ, ðàçêîïêèòå â Ïëèñêà è Ïðåñëàâ ñà äðóãî íåùî, àìà âèå ÷àëãàðèòå ñòå ïî ëúñêàâêîòî. Íå ñúì âèæäàëà ñðåäíîâåêîâíà êðåïîñò ñ àëóìèíèåâà äîãðàìà
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Êîñíïèðàöèÿ 101 ïðåäè 17 ìèíóòè
Ïàðòèÿ Âåëè÷èå ñàìà íàïàäà ñåáå ñè è ñúçäàâà ìåäèéíè êîìïðîìàòè çà ñîáñòâåíèòå ñè ÷ëåíîâå. Öåëòà å äà ñå âäèãà øóì è äà ñå îáúðêàò âðàãîâåòå. Àðõèòåêòà íà òàçè ñòðàòåãèÿ å Íèêîëàé Ìàðêîâ ñïîðåä êîéòî å ïî äîáðå ñàìè äà ñå íàïàäàò åäèí äðóã îòêîëêîòî äà ãè íàïàäàò òåõíèòå èñòèíñêè âðàãîâå.
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Âèæ âñè÷êè

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