ЧЕЗ грабна зелените Оскари

Соня Григорова, мениджър, корпоративно планиране в „ЧЕЗ Електро България“ АД, получи наградата за най-добра ПР кампания с проекта на дружеството We Do Green 1 23

Две от дружествата на ЧЕЗ в България грабнаха Зелените Оскари в тазгодишното издание на конкурса „Най-зелените компании в България“ 2019 г., организиран от b2b Media.

„ЧЕЗ Разпределение България“ бе сред големите победители в конкурса. Активната политиката за опазване на околната среда на дружеството беше отличена с първо място в категория „Енергетика, воден сектор“. Журито оцени високо комплекса от мерки, които ЧЕЗ Разпределение прилага, както и сериозните финансови инвестиции, допринасящи за подобряване състоянието на компонентите на околната среда. Компанията спечели и първо място в категория „Зелен проект“ с проекта си „Живот за птиците“ (LIFE16 NAT/BG/000612), който се изпълнява съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Проектът е с бюджет 2,65 млн. евро. ЧЕЗ Разпределение инвестира в него над 800 хил. евро , както и човешки ресурс и усилия за неговото изпълнение. Финансиране от 1.85 млн. евро е осигурено от Европейската комисия по програма Life на Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-електропроводи, изпълнявани в партньорство с БДПЗ, ще продължат до края на 2022 г. Чрез реализиране на проекта ще бъдат обезопасени около 4000 железобетонни и 1200 железорешетъчни стълба, около 120 км въздушни електропровода и рискът от сблъсък на птици в стълбове ще бъде намален с 90%.

Дружеството ще обезопаси 900 гнезда на белия щъркел на територията на Западна България. Във връзка с проекта ЧЕЗ Разпределение участва в разработването на безопасен за птиците стълб, от които 40 прототипа ще бъдат въведени в експлоатация до края на програмата.

ЧЕЗ Разпределение България получи и Голямата награда за цялостно представяне.

Друго дружество от Групата ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ Електро България“ бе отличено за най-добра ПР кампания с проекта си We Do Green – инициатива на Дружеството за засаждане на дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени места в Западна България. Една от целите на We Do Green бе популяризирането на електронната фактура като удобен и сигурен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природата.

По време на събитията от We Do Green през 2018 г. над 300 доброволци засадиха 1 774 дървета на територията на Западна България. Използващите електронна фактура клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД спасиха от изсичане три пъти повече дървета. Предоставяната от компанията възможност за електронна фактура позволи на клиентите да намалят използването на хартия с 9 888 000 листа годишно, с което всяка година спестяват 211 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им.

През последните години устойчиво нараства броя на клиентите, които предпочитат да получават сметките си по електронен път. 423 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД вече оцениха удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура.

През 2018 г. отказалите се от хартиения носител на сметката за електроенергия са 44 787. Близо 17 000 от тях направиха регистрацията си за електронна фактура по време на We Do Green.

15 години с грижа за обществото, природата и служителите

„Преди почти петнадесет години ЧЕЗ дойде в България с визията да наложи нови стандарти не само в качеството и сигурността на снабдяването с електроенергия и обслужването на клиентите в Западна България, но и с разбирането, че трябва да бъдем надежден партньор на обществото и да се ангажираме с обществено значими каузи“, заяви Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. „Ние успяхме и днес сме утвърден инвеститор, работодател и член на обществото като сме реализирали повече от 120 обществено полезни инициативи“, допълни той.

Акцентите в политиката на дружествата на ЧЕЗ в България са насърчаване и подпомагане на професионалното образование и на младите таланти, опазване на природата и развитие на околната среда и доброволчество.