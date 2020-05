Филмът, спечелил $2,8 милиарда за 6 месеца, води в две от категориите на HiComm Awards

Знаеш ли кой култов герой умира в най-печелившия филм на всички времена – Avengers: Endgame ($2,8 милиарда за 6 месеца)? Ами кой е единственият анимационен филм в историята, попаднал в първата десетка за най-печеливши ленти с печалба от над $1,6 милиарда само за 3 месеца? Кой сериал на HBO за броени седмици измести от върха култовия Game of Thrones? И кой български филм до момента е спечелил 9 отличия на национални и международни кинофестивали?

Ще помогнем, но само малко. Няма да ти кажем кой умира в Avengers: Endgame, за да не рискуваме да ти издадем ключови моменти, ако не си го гледал. Но около този наистина хитов филм кръжат толкова интересни факти, че колосалната му печалба е само черешката на тортата. Набързо, ето още 10 яки факта:

· Филмът е заснет наведнъж с предишната серия (Avengers: Infinity Wars), а снимачните дни надхвърлят цели 200. На 11 септември 2017 г. снимките са временно спрени заради урагана Ирма

· След като филмът бие рекорда по приходи, държан дотогава от „Титаник“ (1997 г.), режисьорът на последния - Джеймс Камерън изпраща оригинално поздравително съобщение до Кевин Фейг - президентът на Marvel Studios. То представлява картичка на която вместо айсберга, причинил потъването на Титаник е нарисувано логото на Avengers – голямо синьо А

· Още един рекорд е подобрен от Avengers: Endgame. Това е първият филм, който надхвърля печалбата от 1 милиард долара още през седмицата в която стартира

· Измършавелият вид на Тони Старк от филма е реализиран с компютърни спецефекти. Робърт Дауни Джуниър се оказва и единствения актьор прочел целия сценарий

· Двата филма (Avengers: Endgame и Infinity War) са снимани изцяло с цифрови IMAX камери ARRI Alexa, което ги прави първите холивудски продукции, заснети изцяло в IMAX и съотношение 1.90:1. За жалост в повечето киносалони, както и в домашните Blu-Ray копия филмът е изрязан, за да се събере в стандарта 2.39:1

· В деня в който пристига на снимачната площадка на филма, звездата Робърд Редфорд обявява, че това ще е последното му участие на големия екран

· Билетите за нощта на премиерата на Avengers: Endgame са били толкова търсени, че в eBay се продавали комплекти от 2 билета за… 15 000 долара!

· Във филма има майтапи и закачки, свързани с Класическата трилогия „Завръщане в бъдещето“, чиято музика е написана от Алън Силвестри. Той е автор на музиката и на всички филми за Отмъстителите (без Age of Ultron от 2015 г.).

· Когато тества машината на времето, Хълк използва молив за да щрака бутоните, защото пръстите му са прекалено големи

· Трима актьори от този филм са играли Шерлок Холмс. Това са Робърт Дауни Джуниър (Тони Старк), Бенедикт Къмбърбач (д-р Стрейндж) и Джеймс Д‘Арси (Едуин Джарвис – домашният иконом на Тони Старк)

БЛОКБЪСТЪР ФИЛМ (Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: Far from Home, Aladdin (2019), Us, John Wick: Chapter 3 – Parabellum)

ПРЕТЕНДЕНТИ ЗА ОСКАР (Avengers: Endgame, Us, Once Upon a Time... in Hollywood, Joker)

СЕРИАЛ (Fleabag, Stranger Things, Chernobyl, Dark, True Detective, The Spy

ДЕБЮТИРАЩ СЕРИАЛ (Carnival Row, When They See Us, Good Omens, Russian Doll, Wu Assasins, Doom Patrol)

АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ (The Lion King (2019), Toy Story 4, How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Secret Life of Pets 2, The LEGO Movie 2: The Second Part)

БЪЛГАРСКИ ФИЛМ (Снимка с Юки, Прасето, Обичам те, Бойдин, Ирина, Лошо момиче)

