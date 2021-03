Как офис средата отговаря на ефектите от пандемията

Пандемията и произтичащия от нея локдаун принуди милиони да работят от вкъщи за първи път - опит, който една година по-късно доведе до нарастване нуждата от гъвкави възможности на работа. Компаниите започват да планират частично връщане на служителите на работните им места и трябва да се адаптират бързо в новата среда, както и да преосмислят цялостното разпределение на офиса си, като по този начин да балансират комфорта на своите служители.

Ключова роля за успеха на този процес има наемодателят. Неговата задача е да съобрази необходимостта офисните площи да бъдат съгласувани с актуалните санитарни изисквания и здравословни работни практики, както и с необходимото пространство за дистанция. Офисите в новата реалност е важно да се съобразяват с баланса на работната среда и да се впишат като пространствени елементи на корпоративната култура.

Sofia Airport Center е един от първите офис проекти в София, който инвестира значително в цялостното развитие на бизнес парка, за да отговори адекватно на следпандемичните изисквания на своите наематели. Инвестиционният проект е с работно заглавие "The Flex-R lounge" и е първа фаза от цялостната стратегия за реновиране и подобряване на общите части в комплекса - "Re: Share by Revetas". Очакванията са той да генерира общо 150 нови работни станции, което включва препроектиране на отделни части от сградата, както и добавяне на допълнителни зони за отдих около парковата част.

Мисията на проекта е да бъдат насърчени компаниите и техните служители да се разширят извън традиционното си работно пространство, било то в новата обособена lounge зона, на пейка в парка или около езерото. Разработения проект за гъвкави работни места е насочен към компании, които могат и искат да да изпробват разнообразни решения за своите служители, без да наемат допълнителни офис площи. Резултатът е намаляване на плътността в офиса чрез внедряване на гъвкави работни станции в общите части като удобство, където хората могат да работят необезпокоявано, да провеждат телефонни разговори, да общуват или просто да се отпуснат.

Източник: SAC

Revetas Capital планира да внедри концепцията Re: Share в портфолиото си, като комбинира иновативни дизайнерски концепции, комбинация от удобства и функционалности, която да използва най-добре общите и околните зони с цел намаляване на плътността, създаване на гъвкави работни станции и зони за отдих. Същевременно инвестицията гарантира най-високата безопасност и здравословни предпазни мерки.

С обща площ 300 кв.м и височина 15 м., новото пространството за раздвижена работна среда е оборудвано с всичко необходимо за високотехнологичен работен процес - бърз безжичен интернет, ток до всяка станция, модерни и адаптивни мебели. Съобразени с всички изисквания за дистанция и безопасност, работните площи ще са отделени с плексигласови прегради Предвидена е и малка библиотека с книги и списания на различна тематика. Предвидени са още вендинг машини от ново поколение - с напълно безконтактен достъп. Така ще бъдат осигурени топли и студени напитки, както и здравословни храни на всички, които искат да разчупят стандартния модел на работна среда и да сменят обстановката.

Всички тези подобрения имат за цел да осигурят ново и различно преживяване в офиса. Те са вдъхновени от необходимостта за интегриране на елементи от личния живот в работната среда, съобразени са със здравословните разпоредби и са иновативно решение за компании и служители, за които работата от дома се оказа предизвикателна.

Дизайнът е проектиран в тенденцията Home Feeling - служителите ще имат всички удобства за работа в уютна среда, където да се чувстват комфортно и да са ефективни. Работното време на пространството ще е от 9:00 до 19:00ч., за да бъде осигурена непрекъсната поддръжка и дезинфекция. За провеждане на фокусирани бизнес срещи е обособена малка конферентна зала за 10 човека.

Мария Тантилова, маркетинг и лизинг мениджър на Sofia Airport Center. Източник: SAC

"Това е само първо фаза от мащабен проект, с който SAC иска да добави стойност към условията, които предлага на своите наематели", споделя Мария Тантилова, маркетинг и лизинг мениджър на комплекса. "Целта ни е да сме напълно готови през юни месец и да преминем към втора фаза - подобряване на външната паркова среда. Третата фаза е фокусирана в изграждането на спортна площадка и външен фитнес. През изминалите месеци на затваряне и извънредни ситуации, целта на екипа ни беше да създадем максимално удобна среда за нашите партньори. Да, наемателите на SAC са наши партньори, с които заедно изграждаме общността на SAC, чиято мисия е съчетаване на комфорт и работа, на професионален и личен живот, така че всеки човек да е в хармония и да може да развие своите най-силни страни. Сред нашите ценности е да подпомагаме корпоративната култура на компаниите, които са част от общността и така да бъдем надежден партньор в тяхното бъдещо развитие.“

Sofia Airport Center e част от портфолиото на фонд II на Revetas. По целия свят инвестициите на фонда се стремят да осигуряват здравословна вътрешна среда за своите наематели, да минимизират потреблението на ресурси и емисиите на парникови газове, да намаляват количеството отпадъци, които не се рециклират, както и да намаляват оперативните разходи.

Сграда А2 в София функционира от 2012 г. Центърът има четири сгради, три от които са логистични и предлагат високо качество складови площи. В началото на 2020 г. сградата е носител на наградата "Excellence in Office Space" в престижния конкурс Employer Branding Awards на B2B Media. Новото пространство "The Flex-R lounge" е част от офис сграда А2, която притежава Gold LEED Certificate. Към началото на март 2021 г. сградата разполага с приблизително 2,400 кв.м свободни офис площи., а сред наемателите са IBM Bulgaria, CISCO Services Bulgaria, ALSO Bulgaria, B.Braun Medical.