TAKEAWAY.COM с благотворителна томбола за спечелване на единствен по рода си тоалет на Кейти Пери

Динг-донг! Кейти Пери представя цял нов свят от вкусове, а Takeaway.com дава шанс на феновете ѝ да притежават дреха, носена от самата нея в последната им реклама “Кой каза Takeaway.com”, като всички събрани средства ще отидат за благотворителна кауза на World Central Kitchen

Takeaway.com дава на феновете си и тези на Кейти Пери шанс да притежават закачлив тоалет, носен от Кейти в новата реклама “Кой каза Takeaway.com”, като всички приходи от кампанията отиват за World Central Kitchen, благотворителна организация, посветена на каузата да осигури храна в отговор на хуманитарни, климатични и обществени кризи.

Феновете могат да се сдобият с всичко: от бюстието с форма на маруля на Кейти до роклята, която черпи вдъхновение от сиренето, като вземат участие в благотворителната томбола тук от сега до 1 август 2022 г. Предлагат се общо шест тоалета, като всички от тях са създадени в характерния закачлив и цветен стил на Кейти, включително:

- Рокля с маргаритки

- Пижамата със захарен памук

- Ice Box парка

- Бюстието маруля

- Рокля сирене

- Диско тоалет



Някои от красивите дрехи са проектирани от един от любимите дизайнери на Кейти Пери, Хедър Пикиотино, и артикулите, единствени по рода си, ще пристигат при новите си притежатели с удостоверение, че са участвали в снимките, което ще бъде подписано от самата Кейти.

Takeaway.com обединява сили с благотворителната организация World Central Kitchen, която работи неуморно, за да осигури храна на нуждаещите се по целия свят, и ще дари всички събрани средства, за да помогне на тяхната дейност. World Central Kitchen е първа на фронтовата линия в борбата с глада и до днес е сервирала повече от 70 милиона ястия на хора, засегнати от природни бедствия и други кризи. World Central Kitchen не само работят за изграждането на устойчиви хранителни системи с локални решения, но програмите за устойчивост на благотворителната организация укрепват сигурността на храните и храненето, като обучават готвачи, развиват практики за готвене на чиста храна и помагат на малките хранителни предприятия. Тези, които искат да дарят за благотворителната организация извън търга, могат да посетят donate.wck.org.

Говорейки за сътрудничеството си с Takeaway.com, поп сензацията, Кейти Пери, казва: „Не само, че успяхме да създадем страхотно видео и закачлива песен, но Just Eat Takeaway.com също раздава някои от лудите тоалети от снимачната площадка, като всички приходи от тях отиват до World Central Kitchen. Така че някой късметлия наистина може да изживее сценариите на видеото - и да хапва сандвич, докато е във ваната!”

Разван-Луциан Борс, ръководител на маркетинга на Takeaway.com в България казва: „Партньорството с Кейти във връзка с нашата нова телевизионна реклама „Кой каза Takeaway.com“ беше фантастично! Като част от партньорството, сега сме готови да направим доставка като никоя друга до дома на няколко късметлии. Най-хубавото е, че всички събрани средства ще отидат за World Central Kitchen, благотворителна организация, чиято мисия и отлична работа са в съответствие с нашите ценности.



Хосе Андрес, основател на World Central Kitchen, добавя: „Ние сме много благодарни на Takeaway.com и на Кейти, че избраха да ни подкрепят, присъединявайки се към нашата борба да осигурим на всеки топло ястие, когато се случи бедствие. С тази подкрепа, World Central Kitchen може да продължи да

доставя храна на общности, изправени пред кризи по целия свят и да бъде там за семействата, които имат най-голяма нужда от нея.

Супер феновете ще се радват да чуят, че могат да закупят неограничен брой токени, което означава, че имат неограничен брой шансове да спечелят облекло по свой избор. Късметлиите ще бъдат информирани на 15 август 2022 г. и ще се свържат с тях по имейл, за да организират тяхната много специална доставка.

Новата телевизионна реклама на Takeaway.com дава поглед към света на Кейти, нейните изкусни тоалети и влечение към модата, а сега феновете могат да станат част от всичко това с доставка направо до дом. Пълната реклама може да се види тук: Takeaway.com и Кейти Пери | Кой каза Takeaway.com



Just Eat Takeaway.com е водещ световен онлайн пазар за доставка на храна.

Със седалище в Амстердам, Just Eat Takeaway.com е фокусиран върху свързването на потребители и ресторанти чрез своите платформи. С над 634 000 свързани партньора, Just Eat Takeaway.com предлага на потребителите си голямо разнообразие от избор на храна. Just Eat Takeaway.com си сътрудничи основно с ресторанти за доставка. В допълнение, Just Eat Takeaway.com предоставя своите собствени услуги за доставка на ресторанти за ресторанти, които не доставят сами.

Комбинацията от Just Eat и Takeaway.com бързо се разрасна, за да се превърне във водещ онлайн пазар за доставка на храна с операции в Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Холандия, Канада, Австралия, Австрия, Белгия, България, Дания, Франция, Ирландия , Израел, Италия, Люксембург, Нова Зеландия, Полша, Румъния, Словакия, Испания и Швейцария, както и чрез партньорства в Колумбия и Бразилия.

World Central Kitchen



Основана през 2010 г. от главния готвач Хосе Андрес, World Central Kitchen (WCK) е първа на предните линии, осигурявайки ястия в отговор на хуманитарни, климатични и обществени кризи, като същевременно работи за изграждане на устойчиви хранителни системи с локално водени решения. WCK сервира повече от 70 милиона пресни ястия на хора, засегнати от природни бедствия и други кризи по света. Програмите за устойчивост на WCK укрепват сигурността на храните и храненето чрез обучение на готвачи и училищни готвачи; усъвършенстване на практики за готвене на чиста храна; и отпускане на безвъзмездни средства на ферми, рибарство и малки хранителни предприятия, като същевременно се предоставят възможности за образование и работа в мрежа.

Научете повече на wck.org или гледайте новия документален филм „Ние храним хората“ на Disney Plus.