Русия се похвали: "Спутник V" ще е много по-евтина от другите ваксини

Стойността на ваксината Спутник V ще е значително по-ниска от тези на ваксините на Pfizer и Moderna, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС. Тя се позова на съобщение в акаунт в Twitter на руската ваксина.

"Обявените цени от 19, 5 долара за една доза от ваксината на Pfizer и от 25-37 долара за доза от ваксината на Moderna всъщност означават, че цените ще са 39 долара и 50-74 долара на човек, тъй като са необходими по две дози. Цената на Спутник V ще е много по-ниска", се казва в туита.

Представител на Руския фонд за преки инвестиции заяви пред журналисти, че цената на Спутник V ще бъде обявена идната седмица.

Ваксината срещу COIVD-19, разработена от Държавния научен център по вирусология и биотехнологии "Вектор", влиза в експлоатация за гражданите от 1 януари 2021 г., съобщиха преди седмица от Държавния регистър на лекарствата към Министерството на здравеопазването на Русия.

Президентът Владимир Путин обяви, че ваксината е получила разрешение за пускане на пазара, след като клинични изпитвания са проведени върху 100 доброволци, а центърът ще започне следрегистрационни изследвания в различни региони на страната с участието на още 40 000.

Вчера, първа в Европа, Унгария внесе 10 дози от руската ваксина. Страната ще проведе клинични тестове на продукта и впоследствие ще прецени дали да го приложи върху своето население. ЕК изрази опасения по този повод, след като по-рано одобри договор с фармацевтичните компании BioNTech и Pfizer. Той покрива покупката на 300 милиона дози, веднага след като ваксината получи одобрение, че е безопасна и ефективна срещу COVID-19.

Руската ваксина обаче ще бъде изпитвана и произвеждана и в още страни по света, включително Бразилия, Мексико, Обединените арабски емирства, Филипините.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB