Колко голямо е струпването на руски войски край Украйна?

Русия e струпала около 100 000 войници, както и оборудване - от танкове и артилерия до боеприпаси и въздушни сили - по границата с Украйна, но отрича, че планира инвазия.

Около 35 000 руски служители са постоянно разположени близо до украинска територия.

А в сряда руското министерство на отбраната пусна снимки на военни части на път за тренировъчен обект в Ростов, близо до границата с Украйна.

Някои новопристигнали части са изминали почти 4000 мили от руския Далечен изток.

Според повечето оценки броят на руските войски, разположени около Украйна - на север, юг и изток на страната - е около 100 000 души. Но според данни на Украйна, съобщени от CNN, казва, че има 106 000 сухопътни войски и 21 000 военноморски и военновъздушни сили.

"Разузнаването е категорично, че има 60 руски бойни групи по границите на Украйна", съобщи във вторник министър-председателят на Обединеното кралство Борис Джонсън. Това е около една трета от общия наличен брой,

В допълнение към редовните руски войски се смята, че има около 15 000 руски сепаратисти в украинските райони Луганск и Донецк.

Някои западни анализатори обаче твърдят, че не е ясно дали Русия е събрала всичко необходимо за наземна инвазия. Те посочват липсата на напълно оборудвани мобилни полеви болници в някои райони. Пристигането на медицински персонал обаче според тях може да показва готовност за атака.

Сателитните изображения предоставят допълнителни улики.

Присъствието на войски понякога може да се установи по цвета на палатките. Те обикновено се нагряват, а това топи снега по покривите им и изглеждат по-тъмни отгоре.



Бронираните превозни средства могат да бъдат идентифицирани по техните форми. А следите от гуми или калта показват превозни средства в движение.

Image of a likely Russian military camp in Belarus, geolocated by @danvan71 near Rechitsa, 200 km north of Kyiv, shows BM-27 Uragan multi-launching rocket system transloader vehicle https://t.co/RhD67zwl9b pic.twitter.com/p3C3of8hCI