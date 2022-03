Кремъл разпространява пропаганда в подкрепа на войната и сред 3-годишните

Предучилищните училища в Русия са принудени да провеждат уроци, обучавайки малки деца в подкрепа на руската война в Украйна. Учителите се страхуват, че ще бъдат уволнени или че ще им бъдат намалени заплатите, ако не се съобразят с пропагандната кампания.

Децата от предучилищна възраст, които са на 3 години, и техните учители трябва да участват в "патриотични" дейности, които включват рисуване на военна техника, боядисване на руски знамена върху снега, уроци за руския президент Владимир Путин и фотосесии за популяризиране на буквите "Z" и "V", които са се превърнали в символи на руските военни действия.

"Те ни помолиха да работим с родителите и да организираме състезания по рисуване", казва детска учителка в град Нижни Новгород, която говори пред VICE World News при условие да остане анонимна. Тя споделя, че някои от нейните колеги са преподавали уроци, в които малките деца са били накарани да измислят анимационни герои, които могат да победят зъл враг.

"Категорично съм против. И в педагогическите правила, и в образователната система е записано, че подобна военно-патриотична работа е неприемлива за деца на тази възраст", категорична е тя.

Кремъл предприе безпрецедентни стъпки, за да събере обществената подкрепа за атаката си срещу Украйна, а военната му пропаганда се засили през последните седмици. Въпреки че руските власти имат дълга история на привличане на държавни институции и държавни служители в инсценирани изрази на политическа подкрепа, особено по време на избори, рядко се случва политиката да се налага толкова открито на малки деца.

Една от най-разпространените демонстрации на подкрепа на инвазията, проведена в детските градини - както и в обществото като цяло - е използването на буквата "Z", която е изписана върху руските военни превозни средства, за да подпомогне при разпознаването им, преди да бъде популяризирана от официални лица и държавната телевизия. В детските градини в цялата страна децата рисуват буквата "Z" или се събират на детската площадка, за да образуват "Z" с телата си.

"Ние провеждаме разговори и тематични уроци, предназначени да подхранват патриотизма и националната гордост", пише в публикация в социалните мрежи във вторник детска градина № 50 в сибирския град Чита. Текстът е придружен от снимка на седем малки деца, облечени в черно и бяло, които стоят пред балони, а буквите "V" и "Z" са изписани от оранжево-черен плат.

Въпреки рисковете, някои учители се обявиха против включването на децата в политиката. Учителка в селско прогимназиално училище в Западна Русия е един от почти 5000 руски учители, които подписаха отворено писмо в знак на протест през първите дни на войната. Тя казва, че повечето й колеги са или напълно подкрепят войната, или са щастливи да изключат критичните си способности и да следват примера на това, което виждат по държавната телевизия. "Хората вървят срещу съвестта си поради инерция", казва тя пред VICE World News.

Когато местните власти се опитаха да я накарат да организира патриотични дейности в класната си стая, учителката категорично отказва. "Казах им, че няма да работя в училището, ако ни помолят да провеждаме такива уроци."

Друг често срещан израз на "патриотизъм" в детските ясли са снимки с военни теми: Детска стая № 112 в Санкт Петербург публикува рисунка, включваща един руски танк, стрелящ с цветя, и друга на руски боен кораб с думите "Ние се нуждаем от мир". На снимка, публикувана от детска градина № 117 в същия град няколко дни по-рано, се вижда как момченце сочи снимка на президента Владимир Путин.

Русия има голяма мрежа от държавни ясли, които деца от 3-годишна възраст могат да посещават срещу минимална такса. Много от учителите в тези детски ясли, както и техните колеги в училищата, се страхуват, че могат да загубят работата си или да бъдат изправени пред съкращения на заплатите, ако не подкрепят публично инвазията.

"Заплатите на служителите в предучилищните институции се състоят от основна заплата и бонуси, присъждани от ръководството", обяснява учителят в детската градина в Нижни Новгород, добавяйки, че мениджърите няма да се поколебаят да лишат учителите от техните бонуси, ако бъдат видени да покажат нелоялност.

Here you see terminally ill children from hospice and their parents making a Z formation. Yes, Russians are forcing terminally ill children dying from cancer, and their families to declare their support to Russian invasion of Ukraine. See letters Детский хоспис? Hospice for Kids pic.twitter.com/3yeHMPWXl0