Русия не бива да затваря посолството на САЩ въпреки кризата, предизвикана от войната в Украйна, защото двете най-големи ядрени сили в света трябва да продължат да разговарят, заяви в посланикът на САЩ в Москва.

Президентът Владимир Путин определи нахлуването в Украйна като повратна точка в руската история: бунт срещу хегемонията на Съединените щати, които според ръководителя на Кремъл са унижили Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г.

Украйна и нейните западни поддръжници твърдят, че се бори за оцеляването си срещу безразсъдното заграбване на земя в имперски стил, при което са загинали хиляди хора, повече от 10 милиона души са били разселени, а обширни части от страната са превърнати в пустош.

В ясен опит да изпрати послание до Кремъл Джон Джей Съливан - посланикът на САЩ, назначен от президента Доналд Тръмп, заяви пред руската държавна информационна агенция ТАСС, че Вашингтон и Москва не бива просто да прекъсват дипломатическите си отношения.

„Трябва да запазим възможността да разговаряме помежду си", заяви Съливан в интервю за ТАСС. Той предупреди, че не бива да се премахват произведенията на Лев Толстой от западните книжарници или да се отказва пускането на музиката на Чайковски.

Въпреки кризите, шпионските скандали и разправиите по време на Студената война, отношенията между Москва и Вашингтон не са прекъсвали, откакто Съединените щати установяват дипломатически отношения със Съветския съюз през 1933 г., уточнява Ройтерс.

Сега обаче Русия заявява, че постсъветската ѝ връзка със Запада е приключила и че ще се обърне на изток. Миналия месец държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен се пошегува, че би искал да посвети песента на Тейлър Суифт "We Are Never Ever Getting Back Together" на Путин.

Запитан за тази забележка, Съливан каза: "Ние също никога няма да се разделим окончателно." На въпрос на ТАСС дали тази аналогия означава, че посолствата може да бъдат затворени, Съливан отговори: "Може - има такава възможност, макар че, според мен, това би било голяма грешка.”

"Доколкото разбирам, руското правителство е споменало варианта за скъсване на дипломатическите отношения", каза той. "Не можем просто да прекъснем дипломатическите си отношения и да спрем да си говорим един с друг".

Руското министерство на външните работи свика ръководителите на московските бюра на американските медии, за да обсъдят последиците от недружелюбните действия на Съединените щати.

Отказът на императрица Екатерина Велика да подкрепи Британската империя, когато Америка обявява независимост, полага основите на първите дипломатически контакти между Съединените щати и Санкт Петербург - тогавашната имперска столица на Русия.

След Болшевишката революция през октомври 1917 г. президентът Удроу Уилсън отказва да признае революционното правителство на Владимир Ленин и посолството на САЩ е закрито през 1919 г. Отношенията са възстановени едва през 1933 г.

"Единствената причина, за която се сещам, че Съединените щати могат да бъдат принудени да затворят посолството си, е, ако стане опасно работата му да продължи", казва Съливан.

Запитан как ще се развият отношенията, Съливан, 62-годишен адвокат, каза, че не знае, но добави, че се надява един ден да има сближаване.

"Ако трябва да се обзаложа, бих казал, че може би не през моя живот".