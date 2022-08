Лондон: Руският министър на отбраната Шойгу е отстранен от поста

Британското министерството на отбраната твърди, че руският министър на отбраната Сергей Шойгу е бил отстранен от поста и сега оперативното командване в Украйна директно контактува с президента Владимир Путин.

В редовната дневна сводка на британското разузнаване се казва, че отстраняването на Шойгу се дължи на "проблемите, които Русия изпитва в Украйна", предаде кореспондентът на БНР.

Разузнаването разполага с информация, че генералът редовно е "обект на присмех" от офицерите и войниците за "неефективното и неадекватно ръководство“, откакто напредъкът на Русия в Украйна бе възпрян.

Преди да стане министър на отбраната на страната, Шойгу е прекарал дълго време в строителството и в Министерството за справяне с кризисни ситуации, информират още от британското министерство на отбраната и допълват, че вероятно той "отдавна страда от опитите да подобри репутацията си на човек, който няма необходимия военен опит".

