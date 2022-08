Мащабен пожар в нефтобаза в Крим

Гъст дим се издигна тази сутрин над село Красногвайрдейское на полуостров Крим. Официалното обяснение гласи, че мащабният пожар е възникнал в склад на стар магазин заради късо съединение. Но социалните мрежи и местните медии информират, че гори нефтобаза, а в близост до нея са пламнали и супермаркети.

Около 6 сутринта на 31 август висок стълб гъст дим се издигна над селото. На място са изпратени пожарни екипи.

Пожарът избухна няколко часа, след като украинският президент Володимир Зеленски посъветва кримчаните да стоят далеч от руските военни съоръжения. Той също така ги помоли да съобщават на специалните служби всяка информация за руските окупатори, която може да помогне за по-бързото освобождаване на Крим.

Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на кабинета на президента, каза, че Украйна вече разработва маршрути за евакуация на кримчани по време на активната фаза на деокупацията. Той също така посъветва цивилните да си потърсят сигурни укрития.



⚡️An oil depot is on fire in the village of Chervonohvardiiske in the temporarily occupied Crimea, – subscribers report. pic.twitter.com/GPrBFYTbqy