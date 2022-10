Камионът-бомба или тайно оръжие стои зад атаката на Кримския мост?

Името на България бе замесено в атаката над Кримския мост.

Има много теории за това какво се е случило, но не всички от тях са много достоверни.

Русия побърза да предположи, че става дума за камион-бомба. Късно снощи президентът Владимир Путин обяви атаката за "терористичен акт", като зад нея според него стои Украйна. Камионът пък преминал през много страни, но е тръгнал от България и по-точно - Бургас. Още по темата Камионът, взривил се на Кримския мост, минал през България 9 окт 2022 22:25 160 Путин: Украйна стои зад взривяването на Кримския мост 9 окт 2022 21:45 329

Кадри от охранителни камери, разпространени в социалните медии, показват камиона движещ се на запад през моста по време на експлозията. Руските власти посочиха 25-годишния мъж от Краснодар, Самир Юсубов, като собственик на камиона и казаха, че шофьорът е бил по-възрастен роднина, Махир Юсубов.

Но внимателното разглеждане на кадрите изглежда показва, че камионът няма нищо общо с експлозията.

Те показват огромно огнено кълбо, изригващо точно зад - и от едната страна - на камиона, докато той започва да се изкачва по повдигната част на моста.

Another video of the explosion on the Crimean Bridge. https://t.co/k9queHw3Lm pic.twitter.com/WMe1B6Av9H