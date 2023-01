Пригожин: Соледар беше превзет за две седмици

Основателят и ръководител на наемниците от "Вагнер", Евгений Пригожин, публикува видео в събота, в което твърди, че е посетил Соледар, след като е бил превзет от неговите наемници "след две седмици".

Киев оспори твърдението на "Вагнер", че сега Русия контролира малкия град, който има значителна символична стойност, но не се смята за стратегически ключов. Градът също предизвика вътрешни борби между частните сили на Пригожин и Министерството на отбраната на Русия за това кой заслужава заслугата за нападението.

Във видеото Пригожин казва, че е дошъл в града, за да награди своите бойци - които според него са почти изцяло отговорни за превземането на Соледар.

На видеото се вижда как Пригожин стои с мъж, когото нарича "командир, помогнал за превземането на Соледар".

"Соледар беше превзет за две седмици", каза Пригожин. "Соледар беше притиснат от нашите нокти и след това беше разделен на части. Не можете да изядете слон наведнъж, както се казва. Трябва да го нарежете на части."

Според Пригожин украинските войници, отказали да се предадат, са били убити. Той заявява, че телата им ще бъдат изпратени обратно в родината им".

През последните девет месеца частният военен предприемач набира усилено служители от руски затвори. Преди това тя е разполагала контингенти в Сирия и няколко африкански страни.

Пригожин приписва това, което той описва като богатство от бойно оборудване и комуникационни системи, за даването на предимство на силите му в битка.



