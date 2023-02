Вълна от възмущение след речта на Роджър Уотърс пред ООН, в която оправда инвазията в Украйна

Пред ООН звездата от Pink Floyd Роджър Уотърс отново заяви: Инвазията на Русия в Украйна е била "провокирана".

Той призова за прекратяване на огъня и осъди "незаконната" инвазия на Русия, но също така заклейми "провокаторите" на Запада, които според него са отговорни.

Украинският посланик Сергий Кислиця нарече речта на Уотърс "още една тухла в стената" на руската дезинформация.

Русия поиска от Уотърс да се обърне към 15-членния Съвет за сигурност след интервю за германски вестник, в което той похвали лидерството на Владимир Путин. 79-годишният певец обаче, който се появи с кучето си, изненада спонсорите си, като промени позицията си за войната.

"Нахлуването в Украйна от Руската федерация беше незаконно. Осъждам го най-категорично", каза той чрез видеовръзка. Но добави: "Освен това руската инвазия в Украйна не беше непровокирана, така че аз също осъждам провокаторите по най-категоричния възможен начин."

Вместо да представлява гледната точка на Русия, музикантът каза, че говори от името на "четири милиарда братя и сестри" - по-голямата част от населението на Земята.

"И така, какво имат да кажат безгласните милиони? Те казват благодаря, че ни чухте днес. Ние сме много, които не споделяме печалбите на военната индустрия. Ние не отглеждаме доброволно нашите синове и дъщери, за да осигурим фураж за вашите оръдия. Според нас единственият разумен начин на действие днес е да се призове за незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Нито един повече украински или руски живот не трябва да бъде погубен, нито един, всички те са ценни в нашите очи", заяви той.

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя не обърна внимание на препратката на музиканта към незаконността на нахлуването. Дипломатът направи комплимент за неговия "много точен анализ на събитията" и повтори убеждението си, че Западът води война срещу страната му.

Заместник-посланикът на ООН за САЩ Ричард Милс каза: "Със сигурност признавам, че той има впечатляващи акредитиви като звукозаписен артист. Неговите квалификации да говори с нас като експерт по въпросите на контрола на оръжията или европейската сигурност ми изглеждат по-малко очевидни.“

"Иронично, ако не и лицемерно"

Кислица се позова на текстовете на Pink Floyd в отговора си, отбелязвайки, че групата някога е била забранена от Съветския съюз заради протест срещу нахлуването му в Афганистан през 1979 г.

"Иронично е, ако не и лицемерно, че г-н Уотърс сега се опитва да избели друго нашествие", казва Кислица. "Колко тъжно за бившите му фенове да го видят как приема ролята на още една тухла в стената – стената на руската дезинформация и пропаганда."

Президентът Путин многократно е обвинявал за нахлуването разширяването на НАТО и стремежа на Украйна да се присъедини към него. Но страните от Източна Европа се опитаха да се присъединят към отбранителния съюз като защитна мярка срещу Русия, докато Швеция и Финландия кандидатстваха за присъединяване едва след нахлуването през февруари 2022 г.

Представителят на Албания в ООН Ферит Ходжа отбеляза как бившите колеги на Уотърс са пуснали песен в подкрепа на Украйна миналата година.

Мненията им относно войната задълбочиха и без това дълбокия разрив между Уотърс и китариста на Pink Floyd Дейвид Гилмор.

В интервюто си за Berliner Zeitung Уотърс каза: "Намирам го за наистина, наистина тъжно. Това насърчава продължаването на войната. Pink Floyd е име, с което ме свързваха... Да свързвам това име сега с нещо като тази прокси война ме натъжава."

Преглед на тъмната страна на луната

В отговор на това изявление и изявленията на Уотърс за Израел през последните години, съпругата на Гилмор, Поли Самсън, написа в Twitter тази седмица, че Уотърс е „апологет на Путин“, както и „антисемит до сърце“.

Гилмор подкрепи изявлението на съпругата си, добавяйки: "Всяка дума е очевидно вярна".

Уотърс нарече коментарите на Самсън "подпалващи и изключително неточни" и каза, че ги опровергава "напълно".

В по-нататъшно влошаване на отношенията Уотърс каза пред Telegraph, че е презаписал емблематичния албум на Pink Floyd от 1973 г. The Dark Side Of The Moon, за да го вземе обратно от старата си група.

"Написах Тъмната страна на Луната", каза той. "Нека се отървем от всички тези "ние" глупости. Разбира се, ние бяхме група, бяхме четирима, всички допринесохме, но това е мой проект и аз го написах."

Според официалните надписи на албума, Уотърс е написал всички текстове и е допринесъл с музика към пет от 10-те песни. В интервюто си за Telegraph музикантът разкъса колегите си от групата, включително покойния кийбордист Рик Райт, твърдейки, че те "не могат да пишат" текстове.

"Е, Ник Мейсън, никога не се е преструвал. Но Гилмор и Рик? Те не могат да пишат песни, няма какво да кажат. Те не са артисти. Нямат идеи - нито една помежду си. Никога не са имали и това ги подлудява."