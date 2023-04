Всемогъщият Путин: Войниците в Украйна получиха икони с образа на президента

Твърди се, че руските войски в Украйна са получили религиозни икони с образа на президента Путин за православния Великден.

Иконите изобразяват Путин в син костюм с червена вратовръзка и думите: "Всемогъщият Владимир Путин". Твърди се, че те са били изпратени от неговата управляваща партия "Единна Русия" до мобилизирани войски, служещи в Южна Украйна, според видео, публикувано в услугата за съобщения Telegram. "За молитви", гласи бележка, прикрепена към иконите.

"United Russia" sent out icons with Putin to the mobilized

Those mobilized for the war in Ukraine received parcels from the Putin's "United Russia" party that contained "icons" depicting Putin. Thus, they decided to congratulate the servicemen on Easter, writes publication "Perm…