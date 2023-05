Москва беше атакувана с дронове, Киев ли стои зад атаката?

Московчани за първи път разбраха как живеят украинците вече повече от година - само няколко часа разделяха атаките на Кремъл над Киев, а Украйна реши да отговори - няколко дрона удариха столицата на Русия.

Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че няма сериозно пострадали при атаката. Службите за спешна помощ са били "на мястото на инцидента", а само двама души са потърсили лекарска помощ.

Противовъздушната отбрана е свалила няколко безпилотни самолета при приближаването им към руската столица, казаха служители. Според непотвърдена информация броят им е около 10.

Не е ясно откъде са дошли дроновете, но Кремъл обвини Украйна за случилото се.

"Тази сутрин киевският режим извърши терористична атака с безпилотни апарати по цели в град Москва. При нападението са използвани осем дрона. Всички вражески дронове бяха свалени", заявиха от министерството на отбраната в социалните мрежи.

От своя страна Украйна съобщи, че е свалила 29 от 31 безпилотни летателни апарата, главно над Киев и Киевска област, при последната руска атака - третата срещу столицата в рамките на 24 часа.

"Между 23:30 ч. и 4:30 ч. руските окупационни войски атакуваха Украйна" с 31 безпилотни летателни апарата Шахед-136/131, от които 29 бяха свалени, почти всички в близост до столицата и в киевското небе", съобщиха украинските военновъздушни сили в социалните мрежи.

Няма коментар от Киев относно атаката над Москва, но в понеделник ръководителят на военното разузнаване на Украйна генерал Кирило Буданов предупреди за бърз отговор на серия от руски ракетни удари срещу украинската столица.

Кадри, публикувани в социалните медии, показват следи от дим в небето над руската столица. Други показват счупен прозорец.

Russian channels are saying that air defenses around Moscow are trying to shoot down UAVs. They look like the same UAVs used in Krasnodar and one was reportedly armed with a KZ-6. https://t.co/M3liGqHFrMhttps://t.co/UdoHcEKhuRhttps://t.co/5f7TAek6iRhttps://t.co/vkMcHUKyaq pic.twitter.com/bC2dfulp7r