Руски генерал: Украйна е само трамплин към война с Европа

Ключов руски генерал, когото руският президент Владимир Путин повиши тази седмица, гледа на нахлуването в Украйна като на просто "стъпало" към по-нататъшен конфликт с Европа.

Путин започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., предизвиквайки опасения у много анализатори, че Кремъл може да има по-големи амбиции отвъд поемането на контрол над бившия съветски съсед. Руските коментатори и законодатели често засилват тези страхове със своята анти-атлантическа реторика по време на войната - рутинно насърчавайки директни удари срещу европейски и дори американски цели.

Тази седмица Путин повиши генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в чин генерал-полковник. Военният лидер вече е изпълнявал ролята на командващ Централния военен окръг и Централната групировка на руските войски в Украйна.

В скорошно интервю за московската държавна телевизия Russia-1, клип от който се разпространи широко в социалните медии в събота, Мордвичев казва, че вярва, че войната на Путин ще продължи доста дълго време и ще се разшири в бъдеще.

"Мисля, че има още много време за отделяне. Безсмислено е да говорим за определен период. Ако говорим за Източна Европа, което ще трябва, разбира се, тогава ще е по-дълго", заявява генералът.

"Украйна е само трамплин?", пита го интервюиращият.

"Да, абсолютно. Това е само началото", отговаря Мордвичев, който продължама, като казва, че войната "няма да спре тук".

Преди нахлуването в Украйна Путин изложи визия за възстановяване на отдавна несъществуващите територии на Руската империя в единен блок. Руският лидер и неговите съюзници многократно са казвали, че не смятат Украйна за независима от Русия, заявявайки, че суверенната нация трябва да бъде върната под контрола на Москва.

Някои от съюзниците на Путин често изтъкват възможността за разширяване на инвазията на Кремъл в страните от НАТО, включително Полша и няколко други източноевропейски нации. Анализаторите посочиха визията на руския президент и предложенията за разширяване на войната от различните му съюзници като тревожни признаци, че Москва може да изтласка военните си усилия отвъд Украйна.

