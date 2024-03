На живо: Опашки пред църквата, където трябва да бъде опелото за Навални

Привърженици на Навални започнаха да се стичат в църквата "Икона на Богородица Утолителка на моите скърби", няколко часа преди погребението на дисидента. Опашки от стотици граждани се струпаха пред храма, за да се сбогуват с Навални, съобщи "Медуза".

Церемонията ще се състои от 14 часа московско време, а полицията предприе извънредни мерки за сигурност.

The queue for the church where Navalny’s farewell service will take place is getting longer and longer pic.twitter.com/2nwa3AGtAk

По пътя от метростанция "Мариино" до храма има коридор от метални ограждения , полицията проверява документите на минувачите. Интернетът в района на църквата е с прекъсвания. След траурната служба Навални трябва да бъде погребан на Борисовските гробища

Moscow, 1 March. Hundreds of people are queuing for the funeral service of Alexey Navalny. Authorities are closely monitoring then situation with enforcement officers scattered on the roofs of surrounding buildings. pic.twitter.com/UXdC3FytK0