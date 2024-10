Нова мистериозна смърт в Москва: Още един олигарх намерен мъртъв след падане от прозорец

Руски олигарх, бивш висш ръководител на енергийната индустрия, беше намерен мъртъв след предполагаемо самоубийство, съобщиха държавните медии в Русия.

64-годишният Михаил Рогачев, който беше бивш вицепрезидент на разпуснатата енергийна компания ЮКОС, загина след падане от прозорец, предадоха през уикенда агенциите ТАСС и РИА Новости.

Източник каза за ТАСС, че тялото на Рогачов е намерено в Протоповски уличка в руската столица и че "основната версия за смъртта му е самоубийство, тъй като е страдал от рак".

Канал в Telegram твърди, че Рогачов има връзки с руското разузнаване. Според друга информация, въпреки че Рогачев е имал здравословни проблеми през последните години, "те не са били критични" и той е бил във връзка със семейството си предишната нощ, в която "не е имало намеква в думите си за възможността от смърт."

Newsweek допълва, че разпръснати документи, някои написани на ръка, са открити на пода в резиденцията му, в които Рогачев обвинява своя лекар за неуспешна операция, след като е претърпял операция през 2018 г. Каналът на Telegram също каза, че тялото му е намерено от шофьор на бивш заместник-директор на руското външно разузнаване (СВР).

Независимият руски вестник "Новая газета" съобщи, че в деня на смъртта му той е "закусвал с близките си и е бил в нормално настроение".

Между 1996 г. и 2007 г. Рогачев работи за ЮКОС, която беше собственост на руския опозиционер в изгнание Михаил Ходорковски, който преди това беше арестуван и хвърлен в затвора по обвинения, които се смятаха за политически мотивирани, свързани с опозицията му срещу Владимир Путин. Компанията беше затворена през 2007 г., а той беше помилван от Путин през 2013 г.

Рогачев е поредната високопоставена фигура сред руския елит, починала при необясними обстоятелства от началото на пълномащабната инвазия на Путин в Украйна.

