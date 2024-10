Хиляди хора протестираха пред парламента на Грузия след вота

Хиляди хора протестираха пред парламента на Грузия в Тбилиси в понеделник, след като управляващата партия спечели избори, белязани от съобщения за нередности при гласуването, което накара западните сили да призоват за разследване, пише Ройтерс.

Протестиращите, някои носещи антируски плакати, гледаха на парламентарните избори като на решаващ избор за бъдещето на страната. От една страна, партията „Грузинска мечта“ задълбочи връзките си с Русия, докато опозицията се стреми към ускорена интеграция с Европа. Грузия подаде молба за членство в ЕС, но статутът й беше замразен заради законодателството относно чуждестранните агенти.

