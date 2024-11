Подкрепата на ЕС за Украйна остава непоколебима

Върховният представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел се опита да увери Украйна в непоколебимата подкрепа на Европа в събота, дни след като изборната победа на Доналд Тръмп хвърли несигурност относно нейните военни усилия, пише Ройтерс.

Борел, първият високопоставен служител на ЕС, посетил Киев след победата на Тръмп, каза, че целта на посещението му е да подчертае подкрепата на ЕС за Украйна, тъй като нейната война с Русия наближава 1000 дни.

Европейският съюз вече е предоставил 122 милиарда евро (131 милиарда долара) военна и финансова подкрепа на Украйна и е обучил около 60 000 украински войници, каза Борел, добавяйки, че блокът има за цел да достигне 75 000 до края на зимата.

„Тази подкрепа остава непоколебима. Тази подкрепа е абсолютно необходима, за да продължите да се защитавате срещу агресията на Русия“, каза Борел по време на съвместна пресконференция с украинския външен министър в Киев.„Имаме нужда от по-бързи доставки и по-малко самоналожени червени линии."

I am in Kyiv to stress that the EU’s support to Ukraine remains unwavering in the brave fight against the Russian aggressor

This has been my personal priority since day one of the full-scale invasion

Press conference with @andrii_sybiha

⬇️

https://t.co/IwAzFtDkvo